Стартап LevelUp (мобильный платежный инструмент) привлек $50 млн инвестиций

Стартап LevelUp (мобильный платежный инструмент) привлек $50.000.000 инвестиций.
Стартап LevelUp из Бостона, штат Массачусетс, предоставляющий мобильный платежный инструмент, привлек $50.000.000 инвестиций.
Инвесторами выступили JPMorgan Chase, US Boston и CentroCredit Bank.
Стартап планирует использовать средства на продолжение продвижения продукта и развития компании.
Во главе с Сетом Прибатш, компания LevelUp предоставляет мобильную онлайн-платформу для оплаты. Приложение стартапа позволяет использовать мобильные гаджеты как платежные карты, предварительно зарегистрировав их в приложение, что позволяет пользователям расплачиваться в своих любимых местах будь то магазин или ресторан, с помощью мобильных гаджетов. На оплату при помощи приложения LevelUp уходит всего около 7 секунд, что гораздо быстрее, чем оплата банковской карточкой. Для оплаты необходимо запустить приложение, поднести QR-код к считывающему устройству и оплата произведена.
Также приложение стартапа постоянно получает уведомление от партнеров о проводимых акциях.
Партнерами стартапа являются такие компании как Tropical Smoothie Cafe, Potbelly Sandwich Shop и более 200 брендов по всей стране.
На данный момент действующими инвесторами стартапа являются: Google Ventures, Highland Capital и JPMorgan Chase.
Перевод специально для форума MMGP
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