Банкам помогут узнать клиента в лицо



IDX и ЦРТ запускают удаленную биометрическую идентификацию.



Компания IDX и разработчик "Центр речевых технологий" выводят на рынок сервис удаленной биометрической идентификации личности — по лицу и голосу. Партнеры рассчитывают, в частности, на принятие законопроекта, разрешающего такой способ идентификации для открытия счетов и выдачи кредитов в банках. К 2019 году объем этого рынка в России может вырасти до $325 млн.



IDX добавила технологии аутентификации по лицу и голосу от компании "Центр речевых технологий" (ЦРТ; входит в группу Газпромбанка) в свою систему управления идентификацией, сообщили "Ъ" представители обеих компаний. Таким образом, компании-участники IDX смогут удостоверять клиентов не только с использованием документов, но и с помощью биометрических данных. Для этого достаточно, чтобы человек один раз создал и сохранил с помощью специального приложения "цифровые слепки" голоса и лица в информационной системе (принадлежащей, например, банку, оператору связи, страховой компании, авиакомпании), объясняют партнеры. По их словам, с согласия клиента такие биометрические данные могут быть использованы для удаленного удостоверения личности всеми участниками рынка без нарушения цифрового суверенитета субъекта персональных данных.



IDX — первый проект, успешно инкубированный внутри Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), рассказывал "Ъ" в феврале директор фонда Кирилл Варламов. ФРИИ инвестировал в IDX 70 млн руб. в конце 2016 года. В платформу IDX интегрировано более десяти компаний, включая Qiwi, ФК "Открытие", "Акадо Телеком". Стоимость трансакции по обмену подтверждениями варьируется от 5 до 50 руб., IDX получает часть платежа по этим операциям. ЦРТ и IDX будут сотрудничать в формате revenue sharing. Биометрическое подтверждение будет стоить дороже, чем текстовое (например, паспортных данных), компании будут платить за него большую комиссию. В какой пропорции партнеры будут делиться выручкой, они не раскрывают.



Кирилл Варламов, директор Фонда развития интернет-инициатив, в интервью “Ъ”Доверие к существующим способам идентификации на площадках онлайн-услуг очень невысокое



Рынок биометрической идентификации в России ЦРТ оценивает в 1-2% от мирового, то есть $200 млн (около 11 млрд руб. по курсу ЦБ) в год, прогнозируя его рост до $325 млн (около 18 млрд руб.) к 2019 году. Росту рынка будет способствовать внесенный в апреле в Госдуму законопроект, разрешающий удаленную биометрическую идентификацию клиентов банков для открытия счетов и выдачи кредитов, рассчитывает руководитель проекта IDX Светлана Белова. "Таким образом, число "цифровых слепков" человека, хранящихся в базах кредитных организаций и ЕСИА, вырастет в разы",— надеется она. Идентификация с использованием биометрии может занять более 50% рынка идентификации в течение ближайших пяти лет, считают в IDX.



Проведение удаленной идентификации — обязательное требование антиотмывочного законодательства, сейчас предусматривающее только два способа — через подтвержденную учетную запись клиента на портале госуслуг и подтверждаемый особым способом набор персональных данных (ФИО, паспорт и т. д.), говорит директор по электронному бизнесу УК "Альфа-Капитал" Евгений Поляков. При этом на рынке существуют и другие стартапы, проводящие биометрическую идентификацию,— например, VisionLabs, добавляет он.



Биометрическая идентификация набирает обороты, подтверждает директор по продукту ЦИАН Алексей Авдей. "На рынке недвижимости есть риск столкнуться с недобросовестным посредником и стать жертвой обмана. ЦИАН постоянно ищет новые методы по борьбе с мошенниками, для доступа к публикации объявлений на сайт мы проводим идентификацию клиентов",— говорит он. Удаленная идентификация может быть востребована в сегментах бизнеса, где критически важно точно знать, что на другом конце находится нужный человек — например, при создании штата удаленных сотрудников, работающих с конфиденциальными данными в финансовом или юридическом секторе, добавляет директор по IT HeadHunter Геннадий Береговский.



