Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Оплачивай общение по мобильному общением на mmgp!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 410,960 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Сбербанк будет продавать роботов в рассрочку по лизингу

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:31
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 11:05
#1
Инвестирую в ICE FX
Форекс-блогер
 
Аватар Ratatara
 
Имя: Наталья
Пол: Женский
Адрес: Россия
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 22.01.2010
Сообщений: 9,448
Благодарностей: 6,918
УГ: 37
Записей в FX-блоге: 1422
Подписок: 12
КП: 0.260
подарки
награды Волшебный горшочек 
Сбербанк будет продавать роботов в рассрочку по лизингу


"Дочка" Сбербанка, "Сбербанк Лизинг", ввела роботов производства пермской компании Promobot в линейку своих продуктов и теперь их можно купить в рассрочку, для этого обе компании подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Сбербанк Лизинга".

Promobot – "живой" робот с характером, предназначен для работы в местах повышенного скопления людей, помогает людям с навигацией, отвечает на вопросы, транслирует промо-материалы и запоминает каждого, с кем приходилось общаться. Promobot привлекает аудиторию к рекламируемому товару, исключает человека из данного процесса, поскольку работает автономно, говорится на сайте производителя.

"Promobot v.2 и v.3 стали доступнее для заказчиков. Теперь их можно купить в рассрочку — по программе лизинга от АО "Сбербанк Лизинг". В мае компания официально включила роботов производства пермской компании Promobot в линейку своих продуктов, и мы стали первой и единственной компанией, предлагающей роботов в лизинг", — сказали в пресс-службе "Сбербанк Лизинга".

Сейчас стоимость Promobot v.3 начинается от 1,2 миллиона рублей, что достаточно дорого для той или иной компании. Благодаря программе лизинга, малый бизнес получит возможность купить робота по небольшой стартовой цене и сразу начать окупать его за счет сотрудничества с крупными компаниями в РФ и за рубежом, в частности, выставляя его в качестве гида, консультанта или продавца, пояснили в пресс-службе.

Робот в рассрочку

Сумма финансирования приобретения Promobot в рассрочку может составлять от 300 тысяч до 2 миллионов рублей с авансом от 35% и сроком договора 24 месяца. При этом клиентам будут доступны разные графики лизинговых платежей – аннуитетный, убывающий и дифференцированный, уточнили в "Сбербанк Лизинге".

"С развитием новых технологий возникает вопрос – как внедрить новые разработки в уже существующие бизнес-процессы? И в этом на помощь предпринимателям приходит современный инструмент – лизинг, позволяющий не выводить из бизнеса серьезные суммы на приобретение необходимых роботов", — отметил глава "Сбербанк Лизинга" Кирилл Царев, слова которого приведены в пресс-релизе, имеющемся у РИА Новости.

"Роботы переходят из сегмента развлечений в сегмент бизнес-задач. Мы долго готовили эту сделку, пришлось решить множество задач, связанных с надежностью, разработать новые кейсы применения робота, решить вопрос страхования. Ведь до сих пор никто не сталкивался с автономными роботами, которые работают в местах массового скопления людей", — сообщил глава совета директоров Promobot Алексей Южаков, слова которого также приводятся в пресс-релизе.

источник
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

NEW!!! - Студия создания HYIP: Низкие цены, VIP-программа! EV SSL за 550$
PROFIT-HUNTERS.BIZ: возврат потерь в хайпах! Лучший рефбек, оплата за активность!
Ларисины инвест проекты, присоединяйтесь :)| Как я делаю ДЕНЬГИ ИЗ ВОЗДУХА
<<=СДАЮ!
Ratatara на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:31
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стало известно, сколько Китай будет тратить на роботов в 2020 году moskva Новости технологий и интернета 0 06.04.2017 17:37
Сбербанк внедряя роботов-юристов, избавится от 3000 сотрудников Oziris Новости в мире финансов и инвестиций 5 17.01.2017 12:39
Платить за коммунальные услуги можно будет в рассрочку Oliver Frank Новости в мире финансов и инвестиций 67 20.11.2016 22:24
Яндекс.Касса позволит магазинам продавать в рассрочку Atlantik Новости в мире финансов и инвестиций 0 01.10.2015 11:35
Будет ли Россия продавать золото? Dmitriy News Новости в мире финансов и инвестиций 3 22.12.2014 17:07

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Марсель Шарафиев
Rippletrade для всех
От Марсель Шарафиев в разделе «Другие криптовалюты»
Аватар nlobp
Ноосфера - noosferabank.ru
От nlobp в разделе «Банки России»
Аватар ГераЯ
ПАММ-счет Robinhood: 9501180 (FXOpen)
От ГераЯ в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар UNTRUSTED
Forbes: Россия превращается в магнит для больших денег
От UNTRUSTED в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар tiu-bik
Видео: Как начать бизнес с нуля?
От tiu-bik в разделе «Другие виды заработка»
Аватар bakster
HighestInvest - highestinvest.com
От bakster в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
410,960
Тем
469,884
Сообщений
11,615,422

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube