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Uala.it приобретает контрольный пакет акций Bucmi.com

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Uala.it приобретает контрольный пакет акций Bucmi.com


Компания Uala.it, расположенная в Италии, которая является платформой для бронирования салонов красоты в Милане, приобрела контрольный пакет акций Bucmi.com, работающая на территории Испании и Португалии.
Uala предложил инвестиции в сотрудничестве с венчурным фондом Onza Venture Capital. Сумма сделки к сожалению, не разглашается.

Основанная 3 марта 2013 года под руководством Алессандро Бруцци (сейчас на должности генерального директора) совместно с Мануэлем Корона (эксклюзивный директор по продажам), Uala является разработчиком мобильной платформы для бронирования салонов красоты.


Компания, которая уже привлекла порядка € 5 млн от Immobiliare.it в 2015 году, на сегодняшний день уже имеет более 2300 салонов красоты.



Основанная 1 мая 2012 года Пабло Лаго (сейчас генеральный директор) вместе с Кристиной Кастильей (Директор по исполнительным процедурам), Bucmi также является сервисом бронирования в более чем 3700 салонов красоты, только на территории Италии.


Кстати, стартап уже поддержан в прошлом году Wayra Telefonica. За все свое время существования Bucmi привлек порядка $ 3,62 млн, закрыв 7 раундов финансирования от местных бизнес-ангелов.


После приобретения Bucmi будет интегрирована в приложение Uala.
Стоит также отметить, что общий оборот 2-х стартапов превысил € 8 млн.


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Метки
новости, привлечение инвестиций, стартап инкубатор, финансирование стартапа, финансы
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