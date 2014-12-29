Uala.it приобретает контрольный пакет акций Bucmi.com

Компания Uala.it, расположенная в Италии, которая является платформой для бронирования салонов красоты в Милане, приобрела контрольный пакет акций Bucmi.com, работающая на территории Испании и Португалии.
Uala предложил инвестиции в сотрудничестве с венчурным фондом Onza Venture Capital. Сумма сделки к сожалению, не разглашается.
Основанная 3 марта 2013 года под руководством Алессандро Бруцци (сейчас на должности генерального директора) совместно с Мануэлем Корона (эксклюзивный директор по продажам), Uala является разработчиком мобильной платформы для бронирования салонов красоты.
Компания, которая уже привлекла порядка € 5 млн от Immobiliare.it в 2015 году, на сегодняшний день уже имеет более 2300 салонов красоты.
Основанная 1 мая 2012 года Пабло Лаго (сейчас генеральный директор) вместе с Кристиной Кастильей (Директор по исполнительным процедурам), Bucmi также является сервисом бронирования в более чем 3700 салонов красоты, только на территории Италии.
Кстати, стартап уже поддержан в прошлом году Wayra Telefonica. За все свое время существования Bucmi привлек порядка $ 3,62 млн, закрыв 7 раундов финансирования от местных бизнес-ангелов.
После приобретения Bucmi будет интегрирована в приложение Uala.
Стоит также отметить, что общий оборот 2-х стартапов превысил € 8 млн.
Специально для MMGP.RU