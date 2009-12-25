Биткоин уступил место альткоинам на рынке криптовалют

Впервые в истории “цифровое золото” занимает менее половины доли глобального криптовалютного рынка. Капитализация биткоина составляет $28,8 млрд, в то время, как совокупная стоимость альткоинов вплотную приблизилась к отметке $30 миллиардов.
Согласно данным сервиса Coinmarketcap, всего два месяца назад значение индекса доминирования биткоина составляла 80%. В настоящее время доля первой цифровой валюты на крипторынке составляет всего 49,5%.
Топ-10 криптовалют по рыночной капитализации выглядит следующим образом:
Данные: coinmarketcap
В последнее время беспрецедентный рост демонстрирует криптовалюта Ripple. Объем капитализации XRP за последние два месяца вырос в несколько десятков раз и к настоящему моменту превысил $12,3 млрд, что соответствует совокупной стоимости биткоина в начале января 2017 года.
По мнению некоторых представителей криптоиндустрии, текущий скачок цены криптовалюты Ripple нельзя назвать естественным:
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Joseph Young @iamjosephyoung
Ripple nears $12 billion, overtakes Ethereum again to become 2nd largest cryptocurrency. Doesn't look organic at all though. #ripple #xrp
09:14 - 16 May 2017
Сооснователь компании IndieSquare Кодзи Хигаши полагает, что легализация биткоина в Японии, экспоненциальный рост альткоинов и развитие криптовалютной экосистемы в целом послужили причиной тому, что на рынок цифровых валют пришли не только институциональные инвесторы, но и случайные игроки, которые слепо верят в то, что криптовалюты будут продолжать бесконечно расти.
Также, по мнению представителя IndieSquare, основная проблема состоит в том, что трейдеры, инвестирующие в альткоины, не изучают технологии, лежащие в основе тех или иных криптовалют, и не вдаются в фундаментальный анализ:
“Многие из них не удосуживаются даже изучить, для чего нужны те или иные токены и какую ценность они собой представляют. Но зато они [инвесторы] следуют рекомендациям из чатов бирж”, — отмечает Кодзи Хигаши.
Ранее ForkLog сообщал о том, что криптовалюта Ripple обошла по капитализации Ethereum.
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