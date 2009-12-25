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Биткоин уступил место альткоинам на рынке криптовалют

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Биткоин уступил место альткоинам на рынке криптовалют
Впервые в истории “цифровое золото” занимает менее половины доли глобального криптовалютного рынка. Капитализация биткоина составляет $28,8 млрд, в то время, как совокупная стоимость альткоинов вплотную приблизилась к отметке $30 миллиардов.



Согласно данным сервиса Coinmarketcap, всего два месяца назад значение индекса доминирования биткоина составляла 80%. В настоящее время доля первой цифровой валюты на крипторынке составляет всего 49,5%.

Топ-10 криптовалют по рыночной капитализации выглядит следующим образом:


Данные: coinmarketcap

В последнее время беспрецедентный рост демонстрирует криптовалюта Ripple. Объем капитализации XRP за последние два месяца вырос в несколько десятков раз и к настоящему моменту превысил $12,3 млрд, что соответствует совокупной стоимости биткоина в начале января 2017 года.

По мнению некоторых представителей криптоиндустрии, текущий скачок цены криптовалюты Ripple нельзя назвать естественным:


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Joseph Young @iamjosephyoung
Ripple nears $12 billion, overtakes Ethereum again to become 2nd largest cryptocurrency. Doesn't look organic at all though. #ripple #xrp
09:14 - 16 May 2017

Сооснователь компании IndieSquare Кодзи Хигаши полагает, что легализация биткоина в Японии, экспоненциальный рост альткоинов и развитие криптовалютной экосистемы в целом послужили причиной тому, что на рынок цифровых валют пришли не только институциональные инвесторы, но и случайные игроки, которые слепо верят в то, что криптовалюты будут продолжать бесконечно расти.

Также, по мнению представителя IndieSquare, основная проблема состоит в том, что трейдеры, инвестирующие в альткоины, не изучают технологии, лежащие в основе тех или иных криптовалют, и не вдаются в фундаментальный анализ:

“Многие из них не удосуживаются даже изучить, для чего нужны те или иные токены и какую ценность они собой представляют. Но зато они [инвесторы] следуют рекомендациям из чатов бирж”, — отмечает Кодзи Хигаши.
Ранее ForkLog сообщал о том, что криптовалюта Ripple обошла по капитализации Ethereum.

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Метки
биткоин, криптовалюта, новости
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