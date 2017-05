pilot10 Топ Мастер

Биткоин уступил место альткоинам на рынке криптовалют







Согласно данным сервиса Coinmarketcap, всего два месяца назад значение индекса доминирования биткоина составляла 80%. В настоящее время доля первой цифровой валюты на крипторынке составляет всего 49,5%.



Топ-10 криптовалют по рыночной капитализации выглядит следующим образом:





Данные: coinmarketcap



В последнее время беспрецедентный рост демонстрирует криптовалюта Ripple. Объем капитализации XRP за последние два месяца вырос в несколько десятков раз и к настоящему моменту превысил $12,3 млрд, что соответствует совокупной стоимости биткоина в начале января 2017 года.



По мнению некоторых представителей криптоиндустрии, текущий скачок цены криптовалюты Ripple нельзя назвать естественным:





Joseph Young @iamjosephyoung

Ripple nears $12 billion, overtakes Ethereum again to become 2nd largest cryptocurrency. Doesn't look organic at all though. #ripple #xrp

09:14 - 16 May 2017



Сооснователь компании IndieSquare Кодзи Хигаши полагает, что легализация биткоина в Японии, экспоненциальный рост альткоинов и развитие криптовалютной экосистемы в целом послужили причиной тому, что на рынок цифровых валют пришли не только институциональные инвесторы, но и случайные игроки, которые слепо верят в то, что криптовалюты будут продолжать бесконечно расти.



Также, по мнению представителя IndieSquare, основная проблема состоит в том, что трейдеры, инвестирующие в альткоины, не изучают технологии, лежащие в основе тех или иных криптовалют, и не вдаются в фундаментальный анализ:



“Многие из них не удосуживаются даже изучить, для чего нужны те или иные токены и какую ценность они собой представляют. Но зато они [инвесторы] следуют рекомендациям из чатов бирж”, — отмечает Кодзи Хигаши.

Ранее ForkLog сообщал о том, что криптовалюта Ripple обошла по капитализации Ethereum.



