Naale



Пол: Мужской Регистрация: 14.04.2008 Сообщений: 42,486 Благодарностей: 2,914 Записей в блоге: 1 УГ: 11 КП: 0.003 подарки награды

Capital-fx LTD - capital-fx.com Я не админ!



Принимает:BTC,Payeer,PerfectMoney



Новый проект: Capital-fx LTD



Минимальный вклад $10



Рефские до Два уровня: 4% - 2%



Вывод типа Pуководство



SSL зашита от Comodo CA Limited



Лицензионный скрипт GoldCoders



DDoS зашита от CloudFlare



Перевод с Google:



Цитата: Наша программа предназначена для людей, желающих достичь их финансовой свободы, но не в состоянии сделать это, потому что они не финансовые эксперты.

Столица fx LTD является долгосрочная программа высокодоходных частного кредита, подкреплены рынок Форекс торговли и инвестирования в различные фонды и деятельности. Прибыль от этих инвестиций используется для улучшения нашей программы и повышения ее устойчивости в долгосрочной перспективе. Инвестиционные планы:



Цитата: 8% - 16% ежедневно в течение 20 дней

Планирование отработанное количество ($) Ежедневная прибыль (%)

План 1 $2000,00 - $3000.00 8.00

План 2 10.00 $3001.00 - $5000,00

План 3 $5001.00 - $10000.00 12.00

План 4 $10001.00 - $20000.00 14.00

План 5 $20001.00 - $50000.00 16.00







3% в неделю 150 недель (главный включены)

Планирование отработанное количество ($) за прибыль (%)

План 1 $10.00-1999.00 $ 3.00







170-220% после 10 дней

Планирование отработанное количество ($) прибыль (%)

План 1 $2000,00 - $3000.00 170,00

План 2 $3001.00 - $5000.00 180,00

План 3 $5001.00 - $10000.00 190.00

План 4 20000.00 $10001.00 - $ 200.00

План 5 $20001.00 - $50000.00 220.00





280-380% после 20 дней

Планирование отработанное количество ($) прибыль (%)

План 1 $2000,00 - $3000.00 280,00

План 2 300.00 $3001.00 - $5000,00

План 3 $5001.00 - $10000.00 320.00

План 4 $10001.00 - $20000.00 340.00

План 5 $20001.00 - $50000.00 380.00





430-580% после 30 дней

Планирование отработанное количество ($) прибыль (%)

План 1 $2000,00 - $3000.00 430,00

План 2 $3001.00 - $5000.00 460.00

План 3 $5001.00 - $10000.00 490.00

План 4 520.00 $10001.00 - $20000.00

План 5 $20001.00 - $50000.00 580.00

Посмотреть и Зарегистрироваться



Мой вклад:



Цитата: The amount of 60 USD has been withdrawn from your account.

Accounts: U1991047->U13195073.

Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to Capital-fx LTD User naale..

Date: 06:06 17.05.17.

Batch: 176316324. :BTC,Payeer,PerfectMoney$10Два уровня: 4% - 2%PуководствоComodo CA LimitedCloudFlareПеревод с Google:Мой вклад:

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

www.invest -tracing. com

Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно __________________