Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Capital-fx LTD - capital-fx.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
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Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
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Как на одной публикации заработать $100
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 09:07
#1
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 42,486
Благодарностей: 2,914
Записей в блоге: 1
УГ: 11
КП: 0.003
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
Capital-fx LTD - capital-fx.com
Я не админ!

Принимает:BTC,Payeer,PerfectMoney

Новый проект: Capital-fx LTD

Минимальный вклад $10

Рефские до Два уровня: 4% - 2%

Вывод типа Pуководство

SSL зашита от Comodo CA Limited

Лицензионный скрипт GoldCoders

DDoS зашита от CloudFlare

Перевод с Google:

Цитата:
Наша программа предназначена для людей, желающих достичь их финансовой свободы, но не в состоянии сделать это, потому что они не финансовые эксперты.
Столица fx LTD является долгосрочная программа высокодоходных частного кредита, подкреплены рынок Форекс торговли и инвестирования в различные фонды и деятельности. Прибыль от этих инвестиций используется для улучшения нашей программы и повышения ее устойчивости в долгосрочной перспективе.
Инвестиционные планы:

Цитата:
8% - 16% ежедневно в течение 20 дней
Планирование отработанное количество ($) Ежедневная прибыль (%)
План 1 $2000,00 - $3000.00 8.00
План 2 10.00 $3001.00 - $5000,00
План 3 $5001.00 - $10000.00 12.00
План 4 $10001.00 - $20000.00 14.00
План 5 $20001.00 - $50000.00 16.00



3% в неделю 150 недель (главный включены)
Планирование отработанное количество ($) за прибыль (%)
План 1 $10.00-1999.00 $ 3.00



170-220% после 10 дней
Планирование отработанное количество ($) прибыль (%)
План 1 $2000,00 - $3000.00 170,00
План 2 $3001.00 - $5000.00 180,00
План 3 $5001.00 - $10000.00 190.00
План 4 20000.00 $10001.00 - $ 200.00
План 5 $20001.00 - $50000.00 220.00


280-380% после 20 дней
Планирование отработанное количество ($) прибыль (%)
План 1 $2000,00 - $3000.00 280,00
План 2 300.00 $3001.00 - $5000,00
План 3 $5001.00 - $10000.00 320.00
План 4 $10001.00 - $20000.00 340.00
План 5 $20001.00 - $50000.00 380.00


430-580% после 30 дней
Планирование отработанное количество ($) прибыль (%)
План 1 $2000,00 - $3000.00 430,00
План 2 $3001.00 - $5000.00 460.00
План 3 $5001.00 - $10000.00 490.00
План 4 520.00 $10001.00 - $20000.00
План 5 $20001.00 - $50000.00 580.00

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Мой вклад:

Цитата:
The amount of 60 USD has been withdrawn from your account.
Accounts: U1991047->U13195073.
Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to Capital-fx LTD User naale..
Date: 06:06 17.05.17.
Batch: 176316324.
__________________
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Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Naale вне форума  
Старый Сегодня, 09:24
#2
Любитель
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.11.2016
Сообщений: 847
Благодарностей: 75
УГ: 2
КП: 0.000
Re: Capital-fx LTD - capital-fx.com
Уже есть такая
http://mmgp.ru/showthread.php?t=515982
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
Old Seaman на форуме  
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