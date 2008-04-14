Capital-fx LTD - capital-fx.com

Наша программа предназначена для людей, желающих достичь их финансовой свободы, но не в состоянии сделать это, потому что они не финансовые эксперты.
Столица fx LTD является долгосрочная программа высокодоходных частного кредита, подкреплены рынок Форекс торговли и инвестирования в различные фонды и деятельности. Прибыль от этих инвестиций используется для улучшения нашей программы и повышения ее устойчивости в долгосрочной перспективе.
Инвестиционные планы:
Цитата:
8% - 16% ежедневно в течение 20 дней
Планирование отработанное количество ($) Ежедневная прибыль (%)
План 1 $2000,00 - $3000.00 8.00
План 2 10.00 $3001.00 - $5000,00
План 3 $5001.00 - $10000.00 12.00
План 4 $10001.00 - $20000.00 14.00
План 5 $20001.00 - $50000.00 16.00
3% в неделю 150 недель (главный включены)
Планирование отработанное количество ($) за прибыль (%)
План 1 $10.00-1999.00 $ 3.00
170-220% после 10 дней
Планирование отработанное количество ($) прибыль (%)
План 1 $2000,00 - $3000.00 170,00
План 2 $3001.00 - $5000.00 180,00
План 3 $5001.00 - $10000.00 190.00
План 4 20000.00 $10001.00 - $ 200.00
План 5 $20001.00 - $50000.00 220.00
280-380% после 20 дней
Планирование отработанное количество ($) прибыль (%)
План 1 $2000,00 - $3000.00 280,00
План 2 300.00 $3001.00 - $5000,00
План 3 $5001.00 - $10000.00 320.00
План 4 $10001.00 - $20000.00 340.00
План 5 $20001.00 - $50000.00 380.00
430-580% после 30 дней
Планирование отработанное количество ($) прибыль (%)
План 1 $2000,00 - $3000.00 430,00
План 2 $3001.00 - $5000.00 460.00
План 3 $5001.00 - $10000.00 490.00
План 4 520.00 $10001.00 - $20000.00
План 5 $20001.00 - $50000.00 580.00