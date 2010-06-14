ООО МФК "МосСберФонд" - mossberfond.ru

Представленные ставки предполагают только капитализацию процентов. При ежемесячной выплате процентов - ставки ниже.
Ежемесячный контроль финансовой отчетности и предоставление бухгалтерского баланса,
Возможность получения консультации о состоянии рынка от квалифицированного специалиста на протяжении срока сотрудничества
Индивидуальный пакет услуг
В настоящий момент компания функционирует на территории Москвы и Московской области, но в ближайших планах – открытие отделений в Хабаровске, Новосибирске, Владивостоке, а также открытие отдельных клиентских точек в нескольких городах Московской области.