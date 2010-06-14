Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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ООО МФК "МосСберФонд" - mossberfond.ru

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Обсуждение конкретных МФО - условия кредитования и инвестирования.
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Как на одной публикации заработать $100
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#1
Провожу конкурсы на MMGP
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Имя: Олег
Пол: Мужской
Возраст: 37
Адрес: Украина, Мариуполь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 18,812
Благодарностей: 16,261
Записей в блоге: 54
УГ: 10
подарки
награды Волшебный горшочек 
ООО МФК "МосСберФонд" - mossberfond.ru

Принимают инвестиции https://mossberfond.ru/invest/
  • Доходность от 16% до 24%
  • Представленные ставки предполагают только капитализацию процентов. При ежемесячной выплате процентов - ставки ниже.
  • Ежемесячный контроль финансовой отчетности и предоставление бухгалтерского баланса,
  • Возможность получения консультации о состоянии рынка от квалифицированного специалиста на протяжении срока сотрудничества
  • Индивидуальный пакет услуг

В настоящий момент компания функционирует на территории Москвы и Московской области, но в ближайших планах – открытие отделений в Хабаровске, Новосибирске, Владивостоке, а также открытие отдельных клиентских точек в нескольких городах Московской области.
__________________
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morg вне форума  
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Метки
mossberfond.ru, инвестиции в мфо, моссберфонд, мфк, мфо
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