Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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InsightTrade крипто-трейдинг от 70% в месяц

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Криптовалюты. Обсуждение теоретических вопросов.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 08:47
#1
Интересующийся
 
Имя: Наталья
Пол: Женский
Адрес: Москва
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 29.08.2009
Сообщений: 13
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
InsightTrade крипто-трейдинг от 70% в месяц
InsightTradeBot - первый бот-ассистент для торговли на рынке криптовалют.

Активировав подписку на InsightTradeBot вы получите:
* Помощь в формировании высокодоходного инвестиционного портфеля.
* Инструменты для автоматизации и удобства ведения торговли.
* Рассылку актуальной и свежей информации криптовалютного рынка.
* Сигналы для совершения краткосрочных прибыльных сделок.

Бот в телеграме. Подписка стоит 0,15BTC в месяц.
Перевод на биткоин-кошелёк.

После активации идут настройки портфеля. Выбираете сумму инвестиций.
http://prntscr.com/f8qbwo

Выбираете срок.
http://prntscr.com/f8qcam

Получаете рекомендации.
http://prntscr.com/f8qcfi

Через кнопку "портфель" добавляете свои монеты.
http://prntscr.com/f8qh6b

Торговля самостоятельная! Никакого доверительного управления.

Сигналы приходят в основном по бирже Poloniex. Монеты мониторятся все и выбираются наиболее профитные и предсказуемые.

Сигналы вот такого вида.
http://prntscr.com/f8qd4q

Меню бота.
http://prntscr.com/f8qdja
Выглядит это вот так.
http://prntscr.com/f8qdqr

Есть саппорт в телеграме.

Есть реферальная система.
Моя реферальная ссылка https://t.me/InsightTradeBot?start=69

Моментальные выплаты на BitCoin кошелек за каждую активацию подписки на 4 уровня в глубину:
1 уровень - 20%
2 уровень - 10%
3 уровень - 10%
4 уровень - 10%

5 приглашённых человек и бот для вас бесплатен!

доход при 5 рекомендациях

1-Ур 20% | 5 чел | Чек: 150$
2-Ур 10% | 25 чел | Чек: 375$
3-Ур 10% | 125 чел | Чек: 1875$
4-Ур 10% | 625 чел | Чек: 9375$

Итого: 11 775$ ежемесячно!

Приходит мониторинг актуальных монет.
http://prntscr.com/f8qgzd


P.S. За ботом стоит команда русскоязычных трейдеров.
Мой знакомый торгует по их сигналам уже полгода.
В среднем 100% в месяц.

В этом году группа из 30 человек тестировала сигналы этих трейдеров 4 месяца. Средний результат 100%. Худший 70% за месяц.

Для автоматизации передачи сигналов был создан этот бот InsightTradeBot и запущен в начале мая.

Лично я проплатила его 13 мая. Сигналы приходят по 5-8 в день.
Вчера начала мониторить статистику, чтобы поделиться на форуме.
http://prntscr.com/f8qg2p
http://prntscr.com/f8qg5y

Я в восторге!
Партнёров добавлю в телеграм-чат, где обсуждаем все вопросы.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

InsightTradeBot сигналы для крипто-торговли
Последний раз редактировалось NINGYO; Сегодня в 09:01.
NINGYO вне форума  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:02
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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