InsightTrade крипто-трейдинг от 70% в месяц

InsightTradeBot
- первый бот-ассистент для торговли на рынке криптовалют.
Активировав подписку на InsightTradeBot вы получите:
* Помощь в формировании высокодоходного инвестиционного портфеля.
* Инструменты для автоматизации и удобства ведения торговли.
* Рассылку актуальной и свежей информации криптовалютного рынка.
* Сигналы для совершения краткосрочных прибыльных сделок.
Бот в телеграме. Подписка стоит 0,15BTC
в месяц.
Перевод на биткоин-кошелёк.
После активации идут настройки портфеля. Выбираете сумму инвестиций.
http://prntscr.com/f8qbwo
Выбираете срок.
http://prntscr.com/f8qcam
Получаете рекомендации.
http://prntscr.com/f8qcfi
Через кнопку "портфель" добавляете свои монеты
.
http://prntscr.com/f8qh6b
Торговля самостоятельная! Никакого доверительного управления.
Сигналы приходят в основном по бирже Poloniex
. Монеты мониторятся все и выбираются наиболее профитные и предсказуемые.
Сигналы вот такого вида.
http://prntscr.com/f8qd4q
Меню бота.
http://prntscr.com/f8qdja
Выглядит это вот так.
http://prntscr.com/f8qdqr
Есть саппорт в телеграме.
Есть реферальная система.
Моя реферальная ссылка https://t.me/InsightTradeBot?start=69
Моментальные выплаты на BitCoin кошелек за каждую активацию подписки на 4 уровня в глубину:
1 уровень - 20%
2 уровень - 10%
3 уровень - 10%
4 уровень - 10%
5 приглашённых человек и бот для вас бесплатен!
доход при 5 рекомендациях
1-Ур 20% | 5 чел | Чек: 150$
2-Ур 10% | 25 чел | Чек: 375$
3-Ур 10% | 125 чел | Чек: 1875$
4-Ур 10% | 625 чел | Чек: 9375$
Итого
: 11 775$ ежемесячно!
Приходит мониторинг актуальных монет.
http://prntscr.com/f8qgzd
P.S. За ботом стоит команда русскоязычных трейдеров.
Мой знакомый торгует по их сигналам уже полгода.
В среднем 100% в месяц.
В этом году группа из 30 человек тестировала сигналы этих трейдеров 4 месяца. Средний результат 100%. Худший 70% за месяц.
Для автоматизации передачи сигналов был создан этот бот InsightTradeBot
и запущен в начале мая.
Лично я проплатила его 13 мая. Сигналы приходят по 5-8 в день.
Вчера начала мониторить статистику, чтобы поделиться на форуме.
http://prntscr.com/f8qg2p
http://prntscr.com/f8qg5y
Я в восторге!
Партнёров добавлю в телеграм-чат, где обсуждаем все вопросы.