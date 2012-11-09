Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Оптимальная конфигурация фермы, посоветуйте.

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Обсуждение процесса поиска новых блоков для цепочки транзакций в сетях криптовалют. Майнинг, как эмиссия койнов различных криптовалют. Обсуждение сервисов коллективного майнинга.
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Старый Сегодня, 07:57
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 17.05.2017
Сообщений: 5
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Оптимальная конфигурация фермы, посоветуйте.
Доброе утро!

Есть помещение с бесплатной розеткой.
На ферму бюджет 30-40 тысяч вечнозелёных.

1 вариант, купить новые ANTMINER S9 - 25-30 шт.
2 вариант, сэкономить на надежности и достать их бу, но больше.

Ваш вариант?

Практического опыта до этого не имел в майнинге, только чтение форумов.
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