Основатель крупнейших в мире хедж-фондов ожидает эпический обвал фондового рынка

Основатель крупнейших в мире хедж-фондов ожидает очередной эпический спад на фондовом рынке.
Рэй Далио не видит на горизонте никакого политического риска на ближайшие год-два. Но потом... У него есть как плохие, так и хорошие новости для инвесторов с Уолл-Стрит.
Первая хорошая новость заключается в том, что основатель крупнейшего в мире хедж-фонда, который имеет в управлении 102 миллиарда долларов,
считает, что мировая экономика в лучшем случае - находится где-то недалеко от серьезных рисков. На фоне постоянно растущих цен на акции, в том числе Dow Jones Industrial Average
, индекс S&P 500
и индекс Nasdaq Composite
- все торговые инструменты устанавливают новые рекордные максимумы. Даже FTSE
100 закрылся в пятницу на рекордном значении.
Теперь плохая новость: в долгосрочной перспективе основатель крупного хедж-фонда отнюдь не оптимистичен в своих прогнозах. В настоящее время на мировых рынках, по всей видимости, происходит стабилизация, которая была нарушена более, чем восемь лет назад, после того, как мировая финансовая система оказалась поставленной на колени. Президент Дональд Трамп пообещал реализовать целый ряд стратегий, которые помогут рынку быть оптимистичным еще какое-то время относительно экономики США, и инвесторы во всем мире, как кажется Далио, возлагают надежды на данную про-деловую политику на ближайшее время.
Но новое президентство - не единственный катализатор бычьих настроений на фондовом рынке
, оптимистичный прогноз по прибыли корпораций также предполагает улучшения и в других сферах и районах земного шара.
Далио также считает, что система долга и и других денежных обязательств, в том числе пенсий и пособий в области здравоохранения, может создать медленный и стабильный негативный фактор для экономики и рынка. Вместо одного большого шока или прекращения качелей, все может придти к постепенному спаду тех, кто и сейчас находится в особенно тяжелом и бедственном положении.
Завышенные оценки показателей и неестественно низкий уровень индекса волатильности Volatility Index(CBSX:VIX)
, как его еще называют "индекс страха", который коснулся более чем 23-летнего минимума в начале недели - все это поспособствовало тому, что цикл бычьего рынока продлится еще год перед предстоящей остановкой.
Мэтр хедж-фонда предупреждает инвесторов, что у них есть еще пару лет, чтобы сорвать цветочки с бычьего рынка. На самом деле, никто по-настоящему не знает, когда музыка закончится, но любой мудрый человек обратит внимание на "умные деньги" и сделает свои выводы.
Переведено специально для MMGP.ru