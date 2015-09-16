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Основатель крупнейших в мире хедж-фондов ожидает эпический обвал фондового рынка

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#1
Форекс-блогер
 
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Основатель крупнейших в мире хедж-фондов ожидает эпический обвал фондового рынка
Основатель крупнейших в мире хедж-фондов ожидает очередной эпический спад на фондовом рынке.





Рэй Далио не видит на горизонте никакого политического риска на ближайшие год-два. Но потом... У него есть как плохие, так и хорошие новости для инвесторов с Уолл-Стрит.

Первая хорошая новость заключается в том, что основатель крупнейшего в мире хедж-фонда, который имеет в управлении 102 миллиарда долларов, считает, что мировая экономика в лучшем случае - находится где-то недалеко от серьезных рисков. На фоне постоянно растущих цен на акции, в том числе Dow Jones Industrial Average, индекс S&P 500 и индекс Nasdaq Composite - все торговые инструменты устанавливают новые рекордные максимумы. Даже FTSE 100 закрылся в пятницу на рекордном значении.





Теперь плохая новость: в долгосрочной перспективе основатель крупного хедж-фонда отнюдь не оптимистичен в своих прогнозах. В настоящее время на мировых рынках, по всей видимости, происходит стабилизация, которая была нарушена более, чем восемь лет назад, после того, как мировая финансовая система оказалась поставленной ​​на колени. Президент Дональд Трамп пообещал реализовать целый ряд стратегий, которые помогут рынку быть оптимистичным еще какое-то время относительно экономики США, и инвесторы во всем мире, как кажется Далио, возлагают надежды на данную про-деловую политику на ближайшее время.

Но новое президентство - не единственный катализатор бычьих настроений на фондовом рынке, оптимистичный прогноз по прибыли корпораций также предполагает улучшения и в других сферах и районах земного шара.

Далио также считает, что система долга и и других денежных обязательств, в том числе пенсий и пособий в области здравоохранения, может создать медленный и стабильный негативный фактор для экономики и рынка. Вместо одного большого шока или прекращения качелей, все может придти к постепенному спаду тех, кто и сейчас находится в особенно тяжелом и бедственном положении.





Завышенные оценки показателей и неестественно низкий уровень индекса волатильности Volatility Index(CBSX:VIX), как его еще называют "индекс страха", который коснулся более чем 23-летнего минимума в начале недели - все это поспособствовало тому, что цикл бычьего рынока продлится еще год перед предстоящей остановкой.

Мэтр хедж-фонда предупреждает инвесторов, что у них есть еще пару лет, чтобы сорвать цветочки с бычьего рынка. На самом деле, никто по-настоящему не знает, когда музыка закончится, но любой мудрый человек обратит внимание на "умные деньги" и сделает свои выводы.



Переведено специально для MMGP.ru
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сдается подпись. дорого
sunmistik вне форума  
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