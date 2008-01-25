OPLOTT



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 2,757 Благодарностей: 898 УГ: 20 КП: 0.172 подарки

ВВС США просят хакеров за "достойные" деньги взломать их сайты



Военно-воздушные силы США, в июне этого года, попытаются с помощью сторонних хакеров и причём за полноценное вознаграждение (фонд оплаты этой акции составит под сотню тысяч долларов США!) обнаружить опасные уязвимости в своей компьютерной инфраструктуре. Особенно им будет интересно узнать реальное положение дел со своими публичными ресурсами, типа: - а можно ли сейчас взломать сайт американских ВВС и т.п.



Стоит сразу сказать, что подобную акцию в апреле прошлого года уже провело Министерство обороны США и называлась она тогда как: Hack the Pentagon / Хакни Пентагон! Тот опыт оказался довольно успешным и по всей вероятности, настойчиво был рекомендован к распространению в вооруженных силах США. По итогам того первого конкурса Министерство обороны США реально выплатило американским хакерам более 75 000 долларов США и причем все стороны остались довольны - специальная Служба цифровой обороны Пентагона реально увидела "дыры" в своих некоторых публичных (или внешних) компьютерных системах и быстро залатала их, а значит оградила себя от стороннего проникновения и вредительства, а хакеры получили плату за выполненную работу - с тем и разошлись.



И вот как оказалось, то расстались ненадолго - снова трубится сбор и снова важное подразделение Пентагона, ВВС желают знать - что не так с их внешними ресурсами. Акция будет проводиться с 30 мая по 23 июня и под неё уже выделены реальные денежные средства. А с 15 мая ВВС Америки уже начало вести приём заявок на участие в этом конкурсе хакеров, который состоится в рамках официальной компании Cyber Secure.



Американские СМИ сообщившие об этой новости, отмечают ключевое отличие конкурса этого года от прошлого: сейчас в нём смогут принять участие не только чисто американцы, но представители стран Британского содружества, а это Великобритания, Канада, Новая Зеландия и Австралия, т.е. всего будет представлено 5 стран мира. От услуг российских хакеров "скромно" отказались! Видимо, чтобы не принижать достоинства своих асов взлома!



Кроме всего прочего этот конкурс от ВВС США также будет преследовать еще одну немаловажную цель: - военные постараются "откопать и заманить в свои сети" новые таланты, ведь только в течение прошлогодней акции американским хакерам удалось найти и показать 138 уникальных уязвимостей на внешних ресурсах Пентагона и это говорит о многом, а точнее о том, что среди 1400 участников последнего конкурса было действительно некоторое количествол реальных звезд из области компьютерной безопасности, за которых стоит побороться, пока их не переманили к себе Гугл или Фейсбук. То есть лучшим предлагается новое место работы в Пентагоне с неплохой оплатой труда и вероятней всего, по индивидуальной договоренности.



И эксперты в военном деле уверены, что этот пример скоро станет "заразительным" для большинства современных армий мира. Если не уже...



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/591b7390c314e Военно-воздушные силы США, в июне этого года, попытаются с помощью сторонних хакеров и причём за полноценное вознаграждение (фонд оплаты этой акции составит под сотню тысяч долларов США!) обнаружить опасные уязвимости в своей компьютерной инфраструктуре. Особенно им будет интересно узнать реальное положение дел со своими публичными ресурсами, типа: - а можно ли сейчас взломать сайт американских ВВС и т.п.Стоит сразу сказать, что подобную акцию в апреле прошлого года уже провело Министерство обороны США и называлась она тогда как: Hack the Pentagon / Хакни Пентагон! Тот опыт оказался довольно успешным и по всей вероятности, настойчиво был рекомендован к распространению в вооруженных силах США. По итогам того первого конкурса Министерство обороны США реально выплатило американским хакерам более 75 000 долларов США и причем все стороны остались довольны - специальная Служба цифровой обороны Пентагона реально увидела "дыры" в своих некоторых публичных (или внешних) компьютерных системах и быстро залатала их, а значит оградила себя от стороннего проникновения и вредительства, а хакеры получили плату за выполненную работу - с тем и разошлись.И вот как оказалось, то расстались ненадолго - снова трубится сбор и снова важное подразделение Пентагона, ВВС желают знать - что не так с их внешними ресурсами. Акция будет проводиться с 30 мая по 23 июня и под неё уже выделены реальные денежные средства. А с 15 мая ВВС Америки уже начало вести приём заявок на участие в этом конкурсе хакеров, который состоится в рамках официальной компании Cyber Secure.Американские СМИ сообщившие об этой новости, отмечают ключевое отличие конкурса этого года от прошлого: сейчас в нём смогут принять участие не только чисто американцы, но представители стран Британского содружества, а это Великобритания, Канада, Новая Зеландия и Австралия, т.е. всего будет представлено 5 стран мира. От услуг российских хакеров "скромно" отказались! Видимо, чтобы не принижать достоинства своих асов взлома!Кроме всего прочего этот конкурс от ВВС США также будет преследовать еще одну немаловажную цель: - военные постараются "откопать и заманить в свои сети" новые таланты, ведь только в течение прошлогодней акции американским хакерам удалось найти и показать 138 уникальных уязвимостей на внешних ресурсах Пентагона и это говорит о многом, а точнее о том, что среди 1400 участников последнего конкурса было действительно некоторое количествол реальных звезд из области компьютерной безопасности, за которых стоит побороться, пока их не переманили к себе Гугл или Фейсбук. То есть лучшим предлагается новое место работы в Пентагоне с неплохой оплатой труда и вероятней всего, по индивидуальной договоренности.И эксперты в военном деле уверены, что этот пример скоро станет "заразительным" для большинства современных армий мира. Если не уже...Специально для mmgp.ru

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