MORGAN STANLEY: акции IBM могут вырасти на 40%

На фоне последних новостей о продаже Berkshire Hathaway значительной части акций IBM, инвесторы начали продавать свои активы. Но Morgan Stanley призывает не делать этого. По словам американского инвестиционного банка, цена акций международной технологической компании вырастет, так как IBM готовится к сильному второму полугодию.
Недавно IBM опубликовала первый квартальный отчет, в котором отображался слабый уровень валовой прибыли. Но Morgan Stanley ожидает рост показателей компании, ведь к концу года должен выйти новый мэйнфрейм
. Согласно анализу американского банка, запуск нового мэйнфрейма добавил $ 400 млн до налогового дохода для IBM.
«Мы видим возможность в IBM, ведь компания повысит загруженного в конце года», - отмечают аналитики Morgan Stanley. Во втором полугодии рост ускорится, а маржа расширится вокруг цикла мейнфреймов, делая недавний откат цены привлекательной точкой.
Целевая цена акций IBM от Morgan Stanley — $ 220
за штуку, что почти на 40% выше текущей рыночной стоимости в $ 153,47
. В последние недели наблюдалось падение акций компании IBM, и теперь они стоят гораздо ниже максимума в $ 182,78. Одним из главных факторов падения цены стало решение Berkshire Hathaway продать 20,5% акций IBM.
«Не всегда приятно наблюдать за тем, как крупный долгосрочный акционер сокращает свои активы в компании. Но в последние годы причины владения IBM существенно изменились, что привело к сокращению позиций, когда цена акций приближалась к целевой отметке», - отмечается в записке.
Перевод специально для mmgp.ru