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Сделаю лендинг или интернет-магазин а также дальнейшее продвижение
Если вы хотите создать для себя интернет-магазин с приятным дизайном и с множествами функции, то этот кворк для вас.
Я сделаю для вас интернет-магазин с красивым интерфейсом и адаптированным под мобильные устройства.
Сделаю сайт на вашем или на своем хостинге. Это зависит от усмотрения заказчика. Я делаю интернет-магазин почти на любую тематику под ключ.
Ваша выгода в том что заказав у меня, вы сэкономите кучу денег, поскольку сейчас стоимость полноценных интернет-магазинов начинается от 50 000 рублей. Лучшее решение для тех, кто хочет иметь свой интернет-магазин и открыть свой бизнес.
В стоимость одного кворка входит интернет-магазин с двумя товарами заполненными вручную.
А также смотрите другие мои кворки, буду рад сотрудничеству
Продажник
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