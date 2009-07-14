Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Сделаю лендинг или интернет-магазин а также дальнейшее продвижение

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Старый Сегодня, 01:30
#1
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 14.12.2016
Сообщений: 2
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Сделаю лендинг или интернет-магазин а также дальнейшее продвижение
Если вы хотите создать для себя интернет-магазин с приятным дизайном и с множествами функции, то этот кворк для вас.

Я сделаю для вас интернет-магазин с красивым интерфейсом и адаптированным под мобильные устройства.



Сделаю сайт на вашем или на своем хостинге. Это зависит от усмотрения заказчика. Я делаю интернет-магазин почти на любую тематику под ключ.



Ваша выгода в том что заказав у меня, вы сэкономите кучу денег, поскольку сейчас стоимость полноценных интернет-магазинов начинается от 50 000 рублей. Лучшее решение для тех, кто хочет иметь свой интернет-магазин и открыть свой бизнес.


В стоимость одного кворка входит интернет-магазин с двумя товарами заполненными вручную.


А также смотрите другие мои кворки, буду рад сотрудничеству

Продажник
kwork.ru/website-development/133594/sozdam-internet-magazin-na-wordpress?ref=41008
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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