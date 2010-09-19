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Aira привлек $12 млн для интеллектуальных продуктов для слепых и слабовидящих людей

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Aira привлек $12 млн для интеллектуальных продуктов для слепых и слабовидящих людей


Стартап Aira, разрабатывающий интеллектуальные продукты и услуги для слепых и слабовидящих людей, основанный в Сан-Диего (штат Калифорния), привлек венчурное финансирование в размере 12 миллионов долларов.

Текущий инвестиционный раунд возглавили венчурные компании Jazz Venture Partners и Arboretum Ventures. Кроме того, в данном финансировании участвовали и действующие инвесторы Lux Capital, ARCH Venture Partners и Felicis Ventures, а также стратегические инвесторы, включая Национальную федерацию слепых.



Компания Aira планирует использовать полученные средства для дальнейшего масштабирования собственной деятельности и значительного расширения ассортимента предоставляемых услуг.

Возглавляемый генеральным директором Суманом Кануганти стартап Aira занимается разработкой уникальных интеллектуальных продуктов и услуг для полностью незрячих людей и людей со слабым зрением.


Технологический сервис компании, недавно прошедший стадию бета-тестирования и теперь доступный для многих пользователей из Соединенных Штатов, сочетает в себе умные очки, специальный широкополосный канал связи от AT&T (оператора сотовой связи) и специально обученных удаленных сотрудников с поддержкой систем искусственного интеллекта, которые помогают слепым людям и людям со слабым зрением получать доступ ко всей необходимой им информации об окружающей среде. Это значительно облегчает для них решение таких повседневных задач, как совершение покупок в местных розничных магазинах, передвижение в общественном транспорте, просмотр вывесок, меню и предложений от различных сервисов.


Сотрудники Aira, работающие в качестве удаленных агентов-помощников, проходят всестороннюю профессиональную подготовку. Кроме того, в их деятельности им основательно помогает уникальная панель управления с искусственным интеллектом, которая постоянно изучает предпочтения каждого пользователя, чтобы затем наилучшим образом его обслуживать.

Перевод специально для форума MMGP.ru

http://www.finsmes.com/2017/05/aira-...b-funding.html

https://text.ru/antiplagiat/591b679a4f472
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