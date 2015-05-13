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Rubica привлек $5,6 млн для своего приложения киберзащиты и защиты личных данных

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Rubica привлек $5,6 млн для своего приложения киберзащиты и защиты личных данных

Стартап Rubica, расположенный в Сан-Франциско (штат Калифорния) и в Сиэтле, привлек $5,6 млн посевного финансирования для своего приложения киберзащиты.
Инвестиции предоставили венчурные фонды Slow Ventures, Lerer Hippeau, Expa, а также Upfront Ventures.

Созданная в декабре 2016 года консалтинговой компанией Concentric Advisors, которая обеспечивает онлайн и оффлайн безопасность для известных людей, под руководством Родерика Джонсона (сейчас на должности генерального директора) совместно с Джо Леви (главный сотрудник отдела доходов), Rubica является разработчиком приложения, работающее на базе машинного обучения и искусственного интеллекта для защиты обычных пользователей и семей от кибератак и для снижения уровня киберпреступности.


Rubica устанавливается в моментально в смартфон или планшет и работает в фоновом режиме.

Специалисты в сфере кибербезопасности черпают опыт от таких гигантов как NSA, US Navy и Scotland Yard, для обеспечения полной безопасности и конфиденциальности пользователей.


Перевод специально для MMGP.RU

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Метки
безопасность в интернете, искусственный интеллект, новости, привлечение инвестиций, финансирование стартапа
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