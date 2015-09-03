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Новый стартап SOLAR E-CYCLE хочет создать веломобили на солнечной энергии

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Старый Вчера, 23:46
#1
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Новый стартап SOLAR E-CYCLE хочет создать веломобили на солнечной энергии


Проект SOLAR E-CYCLE из Африки хочет создать веломобили на солнечных батареях

Основал стартапа Р. Крестит родом из Канады. Последние 30 лет основатель проживает в Африке и пытается сделать, что то полезное для места где и находится. Основные проблемы Африки как считает Роджер это отсутствие электроэнергии и чистой питьевой воды. Жители Африки ежедневно нуждаются в питьевой воде, однако для ее получения люди должны проходить огромные расстояния. Что бы ускорить получения воды и с легкость преодолевать большие расстояния и пригодился новый проект Solar E-Cycle.

Само устройство представляет из себя обычный велосипед, у которого есть крыша. Крышей же представляется солнечная батарея. Одного заряда батареи хватает на 1 час при скорости движения около 50 км в час. Получается можно проехать за 1 цикл - 50 километров.

Модельный ряд представлен с 3 и 4 колесами. На всех моделях есть как электропривод об батареи которая заряжается от солнечной энергии и механический педальный привод. Предполагается, что 4 колесная модель может вместить 2 людей и больше груза, тогда как 3 колесная модель рассчитана только на 1 человека.

Для Африки подомный веломобиль Solar E-Cycle может стать незаменимым устройством, так как он может заряжаться как от солнечной энергии так и от сети. Так как покрытия электроснабжения в селах практически нет, то в селах можно использовать данное устройство для зарядки или питания электрических приборов.

В ближайшие дни начнется тестирование первых 70 веломобилей. Цели у создателя вполне благородные, как и понимание бедности африканцев. Арендную цену на такой вид транспорта автор обещает сделать не более 1 доллара в сутки.



Уникальность: 100.00%
По материалам hi-news.ru
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BiziAlen на форуме  
Старый Вчера, 23:56
#2
Любитель
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: SEO
Регистрация: 03.09.2015
Сообщений: 288
Благодарностей: 133
УГ: 0
КП: 0.310
Re: Новый стартап SOLAR E-CYCLE хочет создать веломобили на солнечной энергии
Такая себе разновидность Tesl'ы для бедных. 100.000 чел по долару и уже получается достаточно неплохо, учитывая, что солнце бесплатное, а сама конструкция передвижного средства проста, единственное, я не уверен так ли дешева солнечная панель, но думаю мужик все продумал и нашел свою нишу и людям поможет и сам заработает.
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BigBossMan на форуме  
Старый Сегодня, 00:07
#3
  • STARTAPer •
Премиум
 
Аватар BiziAlen
 
Имя: Aleksandr
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Любин
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.11.2016
Сообщений: 1,407
Благодарностей: 804
УГ: 53
КП: 0.615
подарки
Автор темы Re: Новый стартап SOLAR E-CYCLE хочет создать веломобили на солнечной энергии
Цитата:
Сообщение от BigBossMan Посмотреть сообщение
Такая себе разновидность Tesl'ы для бедных. 100.000 чел по долару и уже получается достаточно неплохо, учитывая, что солнце бесплатное, а сама конструкция передвижного средства проста, единственное, я не уверен так ли дешева солнечная панель, но думаю мужик все продумал и нашел свою нишу и людям поможет и сам заработает.
Вы представляете какою бюджет нужен для создания 100 тысяч таких аппаратов?)
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BiziAlen на форуме  
Старый Сегодня, 00:18
#4
Любитель
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: SEO
Регистрация: 03.09.2015
Сообщений: 288
Благодарностей: 133
УГ: 0
КП: 0.310
Re: Новый стартап SOLAR E-CYCLE хочет создать веломобили на солнечной энергии
Цитата:
Сообщение от BiziAlen Посмотреть сообщение
Вы представляете какою бюджет нужен для создания 100 тысяч таких аппаратов?)
А вы что-то знаете про содержимое карманов канадца ? Всегда можно привлечь инвесторов. Если вас так пугает эта цифра, тогда пусть будет просто 100 машин
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BigBossMan на форуме  
Старый Сегодня, 00:34
#5
  • STARTAPer •
Премиум
 
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Имя: Aleksandr
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Любин
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.11.2016
Сообщений: 1,407
Благодарностей: 804
УГ: 53
КП: 0.615
подарки
Автор темы Re: Новый стартап SOLAR E-CYCLE хочет создать веломобили на солнечной энергии
Цитата:
Сообщение от BigBossMan Посмотреть сообщение
А вы что-то знаете про содержимое карманов канадца ? Всегда можно привлечь инвесторов. Если вас так пугает эта цифра, тогда пусть будет просто 100 машин
Меня не пугает цифра. Я лишь логично оттолкнулся от того что вы сказали, о хорошем доходе в 100 000 долларов.

Если 100 000 веломобилей по 1000 баксов = 100 млн долларов


Без учета простоев, обслуживания, хранения и тп, окупаемость наступит через 1000 дней)
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BiziAlen на форуме  
Старый Сегодня, 00:55
#6
Любитель
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: SEO
Регистрация: 03.09.2015
Сообщений: 288
Благодарностей: 133
УГ: 0
КП: 0.310
Re: Новый стартап SOLAR E-CYCLE хочет создать веломобили на солнечной энергии
Цитата:
Сообщение от BiziAlen Посмотреть сообщение
Меня не пугает цифра. Я лишь логично оттолкнулся от того что вы сказали, о хорошем доходе в 100 000 долларов.

Если 100 000 веломобилей по 1000 баксов = 100 млн долларов


Без учета простоев, обслуживания, хранения и тп, окупаемость наступит через 1000 дней)
А где вы взяли цифру в 1000 баксов ? За такую сумму можно полноценный автомобиль отечественного производства купить б.у. я извиняюсь, но в таком авто куда побольше деталей кузова, чем в тачанке на четырех колесах, даже учитывая солнечную панель.
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Метки
бизнес, стартап
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