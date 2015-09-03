Новый стартап SOLAR E-CYCLE хочет создать веломобили на солнечной энергии
Проект SOLAR E-CYCLE из Африки хочет создать веломобили на солнечных батареях
Основал стартапа Р. Крестит родом из Канады. Последние 30 лет основатель проживает в Африке и пытается сделать, что то полезное для места где и находится. Основные проблемы Африки как считает Роджер это отсутствие электроэнергии и чистой питьевой воды. Жители Африки ежедневно нуждаются в питьевой воде, однако для ее получения люди должны проходить огромные расстояния. Что бы ускорить получения воды и с легкость преодолевать большие расстояния и пригодился новый проект Solar E-Cycle.
Само устройство представляет из себя обычный велосипед, у которого есть крыша. Крышей же представляется солнечная батарея. Одного заряда батареи хватает на 1 час при скорости движения около 50 км в час. Получается можно проехать за 1 цикл - 50 километров.
Модельный ряд представлен с 3 и 4 колесами. На всех моделях есть как электропривод об батареи которая заряжается от солнечной энергии и механический педальный привод. Предполагается, что 4 колесная модель может вместить 2 людей и больше груза, тогда как 3 колесная модель рассчитана только на 1 человека.
Для Африки подомный веломобиль Solar E-Cycle может стать незаменимым устройством, так как он может заряжаться как от солнечной энергии так и от сети. Так как покрытия электроснабжения в селах практически нет, то в селах можно использовать данное устройство для зарядки или питания электрических приборов.
В ближайшие дни начнется тестирование первых 70 веломобилей. Цели у создателя вполне благородные, как и понимание бедности африканцев. Арендную цену на такой вид транспорта автор обещает сделать не более 1 доллара в сутки.
Re: Новый стартап SOLAR E-CYCLE хочет создать веломобили на солнечной энергии
Такая себе разновидность Tesl'ы для бедных. 100.000 чел по долару и уже получается достаточно неплохо, учитывая, что солнце бесплатное, а сама конструкция передвижного средства проста, единственное, я не уверен так ли дешева солнечная панель, но думаю мужик все продумал и нашел свою нишу и людям поможет и сам заработает.
Re: Новый стартап SOLAR E-CYCLE хочет создать веломобили на солнечной энергии
Цитата:
Сообщение от BigBossMan
Такая себе разновидность Tesl'ы для бедных. 100.000 чел по долару и уже получается достаточно неплохо, учитывая, что солнце бесплатное, а сама конструкция передвижного средства проста, единственное, я не уверен так ли дешева солнечная панель, но думаю мужик все продумал и нашел свою нишу и людям поможет и сам заработает.
Вы представляете какою бюджет нужен для создания 100 тысяч таких аппаратов?)
Re: Новый стартап SOLAR E-CYCLE хочет создать веломобили на солнечной энергии
Цитата:
Сообщение от BiziAlen
Меня не пугает цифра. Я лишь логично оттолкнулся от того что вы сказали, о хорошем доходе в 100 000 долларов.
Если 100 000 веломобилей по 1000 баксов = 100 млн долларов
Без учета простоев, обслуживания, хранения и тп, окупаемость наступит через 1000 дней)
А где вы взяли цифру в 1000 баксов ? За такую сумму можно полноценный автомобиль отечественного производства купить б.у. я извиняюсь, но в таком авто куда побольше деталей кузова, чем в тачанке на четырех колесах, даже учитывая солнечную панель.