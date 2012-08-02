Instagram скопировал очередную функцию Snapchat

Сегодня социальная сеть Instagram объявила, что добавляет новую функцию в приложении. Причем она была описана так, будто никто не видел ничего подобного ранее:
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«Сегодня мы представляем новые фильтры для камеры, которые помогут запросто превратить обычное селфи в нечто забавное и занимательное. Если вы сидите дома на диване или гуляете на улице, новые фильтры помогут выражать себя и вести игривые беседы с друзьями»
Дело в том, что концепция фильтра, как и многие другие функции Instagram, была скопирована со Snapchat. В последнем эта функция называется «Линзы», причем она была выпущена в 2015 году. С тех пор у любителей своего лица было множество способов позабавиться: люди рвали радугой, щеголяли с собачьими ушами. Новая функция Instagram отслеживает движение лица и применяет фильтр поверх него, что очень похож на Линзу от Snapchat.
Напомним, что в 2013 году материнская компания Instagram — Facebook попыталась купить Snapchat за $ 3 млрд, но генеральный директор компании отверг предложение. В результате чего Марк Цукерберг и его команда попытались создать отдельное приложение для конкуренции Snapchat, но оно не нашло широкую аудитории, после чего Facebook начала копировать все функции мессенджера в своих приложениях, включая Instagram.
В прошлом году Facebook запустил истории в Instagram — они позволяют пользователям снимать короткие видеоролики и фотографии в повседневной жизни и делиться ими с друзьями, а по истечению 24 часов истории автоматически пропадают. Это очень похоже на функцию Snapchat с автоматическим удалением сообщений через сутки. Похожие дополнения Facebook запустил на большинстве управляемых платформ, включая основное приложение социальной сети.
Благодаря репликации Линз Snapchat, теперь Facebook скопировал практически все преимущества своего конкурента. На данный момент, единственная уникальная функция у Snapchat — вертикальный видео контент, но возможно социальный гигант уже работает над недостающим элементом. На прошлой неделе Snap опубликовала отчет о плохих доходах в первом квартале после выхода на IPO. Компания должна выплатить вознаграждения своим акционерам после того, как стала публичной, а оценочная стоимость Snap и уровень доходов не соответствуют друг другу.
У Facebook примерно на 1,7 млрд активных пользователей, использующих платформу каждый день, чем у Snapchat. Если компания в состоянии скопировать все оригинальные функции Snap, тогда как долго мессенджер сможет конкурировать с гиганта мирового масштаба?
Перевод специально для mmgp.ru