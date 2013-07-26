5days.life - 5 Days

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Старт: 17.05.2017
О КОМПАНИИ
Я не админ данного проекта, тема создана для ознакомления
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Тариф Единый
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Из года в год потребность финансовых агрегаторов стала необходимостью для использования их в сфере банковских, страховых и прочих услугах. Наш инвестиционный инструмент был создан исключительно для аккумуляции всей имеющуюся информации на финансовом рынке и использование ее в виде единой базы данных. С помощью финансового агрегатора 5 Days мы можем финансировать активы средствами клиентов с целью получения прибыли. Инвестируя в развитие нашего инвестиционного инструмента, вы получаете хороший пассивный источник дохода.
• Срок работы депзита: 5 дн.
• Ежедневная прибыль: от 1% до 5%. В будние дни до 5%, в выходные дни фиксированный 1%
• Количество начислений: 5
• Минимальный депозит: 10$
• Минимальная сумма пополнения 5 USD (0.003 BTC). Максимальная сумма пополнения 555 USD (0.29 BTC).
•Минимальная сумма на вывод 0.10 USD (0.00004 BTC). Максимальная сумма на вывод 555 USD (0.29 BTC).
Платежные системы
• Perfectmoney
• ADVCASH
• BITCOIN
Реферальная программа
Связь
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Реферальная программа в 3-уровня от депозита.
1-й Уровень 3%
2-й Уровень 1%
3-й Уровень 1%
• Форма обратной связи
• Mail: support@5days.life