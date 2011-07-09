BTCHAIN LIMITED - btchain.io

BTChain новую эру онлайн инвестиционных площадок
BTChain.io автоматический онлайн инвестиционная платформа, часть BTChain Limited.
Размещенная в Манчестере с 2017 года, BTChain уже делает большую разницу в сложном и конкурентном поле из криптовалюта торговых площадок., Став самой быстрорастущий Bitcoin инвестиционной компании в Великобритании от финансового года воздействию 2016-2017.
Для многих из вас, вероятно, Bitcoin новая вещь, это нормально, не волнуйтесь, мы здесь, чтобы помочь вам. Так как именно мы работаем? В каких областях мы специализируемся? Ну наши Traders сосредоточивая основное внимание на Bitcoin, но мы расширяем наши поля и на новых интересных альтернативных монет, как ETH, ЗКЕ, DASH и Xmr. Благодаря чрезвычайной диверсификации наших инвестиций, мы в состоянии обеспечить стабильный доход для наших инвесторов. С нашей платформой инвесторы выбирают одну из наших четырех простых Bitcoin инвестиционных планов, сделать депозит и сидеть сложа руки в то время как наши трейдеры делают работу вашего Bitcoins. Наши клиенты могут снять первый депозит в любое время после всего 5 дней с даты сдачи на хранение и подать заявление на снятие быстро и легко с помощью своего бэк-офиса. Если Вы ищете надежную и удобную инвестиционную платформу Bitcoin вы находитесь в правильном месте.