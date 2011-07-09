Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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BTCHAIN LIMITED - btchain.io

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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Старый Сегодня, 23:17
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.06.2016
Сообщений: 3,138
Благодарностей: 1,144
УГ: 13
КП: 0.446
подарки
BTCHAIN LIMITED - btchain.io
Я не админ!
Старт проекта 16.05.2017

Легенда(google перевод):
Цитата:
BTChain новую эру онлайн инвестиционных площадок
BTChain.io автоматический онлайн инвестиционная платформа, часть BTChain Limited.

Размещенная в Манчестере с 2017 года, BTChain уже делает большую разницу в сложном и конкурентном поле из криптовалюта торговых площадок., Став самой быстрорастущий Bitcoin инвестиционной компании в Великобритании от финансового года воздействию 2016-2017.

Для многих из вас, вероятно, Bitcoin новая вещь, это нормально, не волнуйтесь, мы здесь, чтобы помочь вам. Так как именно мы работаем? В каких областях мы специализируемся? Ну наши Traders сосредоточивая основное внимание на Bitcoin, но мы расширяем наши поля и на новых интересных альтернативных монет, как ETH, ЗКЕ, DASH и Xmr. Благодаря чрезвычайной диверсификации наших инвестиций, мы в состоянии обеспечить стабильный доход для наших инвесторов. С нашей платформой инвесторы выбирают одну из наших четырех простых Bitcoin инвестиционных планов, сделать депозит и сидеть сложа руки в то время как наши трейдеры делают работу вашего Bitcoins. Наши клиенты могут снять первый депозит в любое время после всего 5 дней с даты сдачи на хранение и подать заявление на снятие быстро и легко с помощью своего бэк-офиса. Если Вы ищете надежную и удобную инвестиционную платформу Bitcoin вы находитесь в правильном месте.
Тарифные планы:

3.36% ЕЖЕДНЕВНО НАВСЕГДА
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Мин.депозит:0.01BTC
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Pеферальная программа:7%
Работает онлайн поддержка
Тип выплат:инстант

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Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!

Действует предложение по рефбеку своим рефералам 85% от 5% от суммы депозита
Моя реферальная ссылка: http://btchain.io/?ref=BC-2793482
Моя тема по реф.возврату: http://mmgp.ru/showthread.php?t=4640...1#post11265017.
Мой вклад:0.1BTC
Hash 294f8562af76a4766e019bf8c0ffcd82b72897d690a82d5a94 237139752dd7dd
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davidd на форуме  
Старый Сегодня, 23:20
#2
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,350
Благодарностей: 11,090
УГ: 38
КП: 0.033
подарки
Re: BTCHAIN LIMITED - btchain.io
davidd, я вам могу медведя подарить - хотите? будете сами его размещать заместо переписывания
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Нельзя дать всем всё, ибо всех - много, а всего - мало! (место под рекламу)
средник с депом в выплатах! интересный фаст!
kodyaich на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:24
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