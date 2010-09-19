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Стартап Symphony, создавший мессенджер для финансистов, привлек $63 млн инвестиций

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Стартап Symphony, создавший мессенджер для финансистов, привлек $63 млн инвестиций


Стартап Symphony, разработавший безопасное приложение для обмена сообщениями, которое используют 15 крупнейших банков мира и 200 000 платных клиентов, привлек 63 миллиона долларов инвестиций. Новое финансирование компания направит на масштабирование своей деятельности и выход на новые рынки. Данный стартап сейчас оценивается в более чем 1 миллиард долларов.

Текущий раунд добавляет еще одного стратегического инвестора – французский банк BNP Paribas, который возглавил инвестиционный раунд. Его представитель войдет в совет директоров Symphony. В данном финансировании также участвовало большинство действующих инвесторов, включая Google, Lakestar, Merus Capital, UBS, Natixis и Societe Generale, а также консорциум из 14 крупнейших мировых инвестиционных банков, включая Bank of America, Goldman Sachs, BlackRock, Citibank, JP Morgan, Deutsche Bank и HSBC. С учетом сегодняшних инвестиций стартап суммарно привлек 229 миллионов долларов.



”Мы привлекли большой интерес со стороны многих инвесторов“, – сообщила пресс-секретарь Symphony. ”На данный момент мы не испытываем проблем с финансированием“. Также она описала BNP Paribas как очень важного стратегического инвестора.

”Цифровая трансформация занимает центральное место в стратегии BNP Paribas Global Markets, и сотрудничество с финтех-компаниями является важной частью этого процесса. Формирование гибких партнерских отношений с интересными инновационными компаниями, такими как Symphony, помогает нам предоставлять уникальные услуги своим клиентам и постоянно оставаться их надежным партнером“, – отметил Оливье Ости, исполнительный директор Global Markets BNP Paribas.

Symphony построила свой успешный бизнес, прежде всего, ориентируясь на сектор финансовых услуг и на сервис обмена сообщениями, который позволяет не только общаться сотрудникам внутри одной компании, но также дает возможность им общаться с контактами за пределами своих организаций, используя одну и ту же максимально защищенную инфраструктуру. Вы можете рассматривать Symphony как Slack и другие подобные службы обмена сообщениями, за исключением того, что в сотрудничестве со своими стратегическими инвесторами стартап создал уникальную платформу, которая отвечает их особым требованиям, касающимся надежных методов шифрования и финансовой отчетности.


Symphony конкурирует не только с другими приложениями для обмена сообщениями, ориентированными на корпоративных пользователей, но и с другими сервисами, которые банкиры использовали для безопасной связи друг с другом. Один из них традиционно был терминалом Bloomberg, использование которого стоит значительно дороже (ежегодно $25 000 за каждый терминал), чем абонентская плата в размере $15 за одного пользователя в месяц, взимаемая Symphony за свои услуги. Поэтому многие называют Symphony «убийцей» Bloomberg.

Компания не раскрывает, сколько именно пользователей она имеет в своей свободной бесплатной версии, сообщив лишь, что их количество измеряется в тысячах.

Как и другие мессенджеры, Symphony дополняет свои базовые функции обмена сообщениями целым рядом других полезных опций, включая голосовые и видео-чаты. Среди остальных сервисов поиска финансовых данных, имеющих встроенный функционал для общения, можно назвать Chart IQ и Fintech Studios.

Модель работы Symphony демонстрирует потрясающую эффективность: в настоящее время стартап сотрудничает со 160 компаниями по оказанию финансовых услуг, и сейчас он планирует использовать новое финансирование, чтобы освоить и другие вертикали. Сферы деятельности, к которым он присматривается – это смежные рынки, такие как правовые и бухгалтерские услуги, также подпадающие под строгие стандарты отчетности и хранения данных. Кроме того, стартап интересуется и другими направлениями, такими как здравоохранение, где организации и компании тоже следуют строгим правилам конфиденциальности.

”Мы заинтригованы такой энергичной поддержкой наших новых и действующих инвесторов. Сейчас мы ускоряем интеграцию своей глобальной платформы“, – сообщил Дэвид Гурле, основатель и генеральный директор Symphony. ”Текущее финансирование – это признание преимуществ нашего сервиса, которым наши клиенты активно пользовались по мере развития сообщества Symphony. Желание наших клиентов сделать Symphony своей центральной платформой и заменить прежние инструменты – это дополнительное подтверждение ее эффективности для успешной совместной работы и модернизации своих рабочих процессов“.

Перевод специально для форума MMGP.ru

https://techcrunch.com/2017/05/16/sy...-1b-valuation/

https://text.ru/antiplagiat/591b458728bec
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