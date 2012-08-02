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Apple презентует три новых ноутбука в следующем месяце

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Apple презентует три новых ноутбука в следующем месяце
В следующем месяце пройдет ежегодная конференция Apple WWDC. Как сообщило издательство Bloomberg во вторник, Apple собирается представить публике три новых ноутбука. Согласно отчету компании, Apple скорее всего выпустит обновленную версию 12-дюймового MacBook с новой микросхемой Intel. Вторая версия 12-дюймового MacBook станет гораздо быстрее.



Одна из главных жалоб на ноутбуки Apple заключается в том, что текущий процессор оптимизирован для максимальной работы батареи, а не на производительность. Новая модель MacBook, в которой будет использована микросхема intel, должна стать привлекательной для широкого круга пользователей за счет срока службы батареи и повышения производительности. Кроме того, Apple может обновить самую дешевую версию ноутбука MacBook Air, оснастив его новым процессором.

В течение последних лет Apple не презентовала новые устройства на ежегодной конференции разработчиков, но все факты говорят о том, что в этом году нечто подобное случиться. Осенью прошлого года Apple запустила новый MacBook Pro с встроенной в клавиатуру стеклянной сенсорной панелью. Хотя компания заявляет, что новые ноутбуки отличаются повышенной надежностью, многие профессиональные пользователи MacBook, ожидающие революционный продукт премиум сегмента, были разочарованы.

Перевод специально для mmgp.ru

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