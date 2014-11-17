Karamba Security привлек $12 миллионов, чтобы защитить беспилотные авто от хакеров

По оценкам Департамента транспорта и Национальной администрации безопасности дорожного движения США к 2020 году примерно 75% автомобилей в мире будут подключены к интернету. Эта возможность подключения позволит водителям использовать функции безопасного вождения и превратить беспилотные автомобили в реальность. Но это также делает машины уязвимыми для хакеров.
Пока что не было замечено массовых попыток взлома подключенных автомобилей и израильский стартап Karamba Security хочет, чтобы этого не было и в дальнейшем. Компания получила 12 миллионов долларов инвестиций в Серии Б. Раунд возглавили привычные инвесторы Fontinalis Partners и YL Ventures при участии Paladin Capital Group, Presidio Ventures и нескольких других компаний.
Управляющий директор Paladin Крис Инглис высоко оценил подход Karamba Security к обеспечению безопасности транспортных средств, а также тот факт, что компания относится к подключенным автомобилям не так, как к универсальным вычислительным устройствам, которые предназначены для запуска чужого кода. Предшественники Karamba Security больше уделяли внимание системам обнаружения вторжений для обеспечения безопасности транспортных средств, которые имитировали системы, используемые для персональных компьютеров.
Программное обеспечение Karamba встроено в автомобиль и может предотвратить взломы интегрированной системы, объяснил соучредитель и председатель компании Дэвид Барзилай. В частности, оно устанавливается в электронные блоки управления автомобиля, которые являются крошечными компьютерами, контролирующими разнообразные функции внутри него: от тормозов до навигации и бортовых развлекательных систем. Программное обеспечение Karamba блокирует заводские настройки электронного блока управления, предотвращая выполнение любых программ, которые будут отличаться от этих настроек.
Компания Karamba начала работать с 16 новыми клиентами в отрасли автомобилестроения течение последних 15 месяцев. Компания будет использовать часть своего финансирования для создания офисов в Мичигане, недалеко от крупных американских автопроизводителей, но большая его часть пойдет на найм сотрудников, дальнейшие исследования и разработки.
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Перевод специально для MMGP.ru