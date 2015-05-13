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Nexla привлек $3,5 млн для своей SaaS платформы обработки данных и операций

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Nexla привлек $3,5 млн для своей SaaS платформы обработки данных и операций


Стартап Nexla, расположенный в Сан-Франциско (штат Калифорния), привлек $3,5 млн инвестиций для своей межкорпоративной SaaS платформы обработки данных и операций.
Инвестиции предоставил венчурный фонд Blumberg Capital в сотрудничестве с Storm Ventures, Engineering Capital и Correlation Ventures.Компания планирует потратить привлеченные средства на развитие компании в сфере проектирования, управления, увеличения продаж клиентов.

Основанная в 2016 году под руководством Сакет Саурабх (сейчас на должности генерального директора), Nexla является разработчиком платформы программного обеспечения как услуга (SaaS платформа) для безопасного управления и передачи данных между компаниями, работающая на базе машинного обучения и искусственного интеллекта.
Nexla дает возможность компаниям в режиме реального времени отправлять, получать, конвертировать и контролировать все данные (включая сервисы FTP, Dropbox или Github) и в абсолютно любом формате.

На сегодняшний день, платформа доступна в бета-версии.


Перевод специально для MMGP.RU

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искусственный интеллект, новости, привлечение инвестиций, финансирование стартапа, финансы
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