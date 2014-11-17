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OpenInvest привлек $3.25 миллиона, чтобы помочь мелким инвесторам в выборе компании

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OpenInvest привлек $3.25 миллиона, чтобы помочь мелким инвесторам в выборе компании

OpenInvest, новая компания из Сан-Франциско (Калифорния, США), получила 3,25 миллиона долларов инвестиций от Andreessen Horowitz и Abstract Ventures и обещает помочь как с портфельными инвестициями, так и с моральной составляющей инвестирования.

Согласно опросу Morgan Stanley, большинство молодежи хотят инвестировать в компании, которые соответствуют их ценностям. Для удовлетворения этих потребностей OpenInvest создал платформу, работающую с различными наборами данных и отраслевыми группами, чтобы гарантировать, что компании, которые хочет поддержать инвестор разделяют его взгляды, например в вопросах изменения климата, использования органического топлива, торговли и производства оружия, равенства полов, вырубки лесов, разрешения табака или даже поддержки Дональда Трампа. Используя сайт компании, потенциальные инвесторы заполняют анкету, отмечая наиболее важные для них моменты, а OpenInvest делает все остальное.


"Мы запустили OpenInvest в сентябре прошлого года, показали хорошие темпы роста после президентских выборов и активизацию социальной активности. Мы создаем новый класс активных инвесторов, которые могут использовать собственные инструменты OpenInvest для легкого инвестирования на основе их увлечений и ценностей, в то время как компания берет на себя автоматическое перебалансирование портфелей согласно состоянию рынка" - сказал Конор Мюррей, исполнительный директор OpenInvest.


OpenInvest демократизирует движение, которое уже привлекло значительный процент институциональных долларов, но гораздо более мощным и доступным способом. Для работы необходимо иметь минимум 3000 долларов США, а комиссия составляет 0,5% в год от суммы активов. Поэтому если вы считаете, что "зелень" и зеленые технологии одинаково хороши, то услуги OpenInvest как раз для вас.

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Перевод специально для MMGP.ru
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