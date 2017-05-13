Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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BancoBit - bancobit.club

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
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Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
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Старый Сегодня, 21:45
#1
Любитель
 
Имя: Dmitriy
Пол: Мужской
Регистрация: 04.01.2014
Сообщений: 298
Благодарностей: 73
УГ: 4
КП: 0.000
подарки
BancoBit - bancobit.club
Я не админ!
Старт проекта 16.05.2017


Предоставляю Вашему вниманию и растерзанию, часовик, который наверное можно больше классифицировать как средне доходник, по скольку деп не выводимый и тарифный план работает- "На всегда!"

Легенда: (google перевод)
Цитата:
BancoBit является одним из крупнейших в мире банковских и финансовых организаций. Мы обслуживаем более 37 миллионов клиентов по четырем основным бизнес-направлениям: розничные Банковские услуги и управление активами, коммерческие банки, мировой банковской и рынков, и мировых частных банков. Наша сеть охватывает 70 стран и территорий в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке, Северной Америке и Латинской Америке.
Деятельность компании: (google перевод)
Цитата:
ПРИЕМ ВКЛАДОВ
ВЕНЧУРНОГО КАПИТАЛА
Венчурный капитал по-прежнему остается важным источником финансирования для предпринимательских старт-апов и молодых, растущих компаний и имеет ряд преимуществ перед другими видами инвестиций. Мы можем структуре венчурного финансирования с текущих выплат, инвестирование доходов обратно в бизнес, что позволит ему расти более быстро.
КРЕДИТЫ В АВТОНОМНОМ ОФИСЕ
Кредит-это долг, предоставляемых юридическим лицом (организацией или физическим лицом) другому лицу по процентной ставке, и подтверждается векселем, в котором указывается, между прочим, основную сумму денег в долг, процентная ставка, кредитор зарядки, и дата погашения. Мы обеспечивая спрос, дотации, льготные кредиты
ТОРГОВЛЯ КРИПТОВАЛЮТАМИ
Торговля криптовалютами является биржа криптовалют. Это значит, вы сможете торговать различными bitcoin и altcoin, как правило, в долларах США и БТЦ. Торговля криптовалютами-это альтернативный способ принять участие в Крипто-мира! Он не требует оборудования минирования, ни инвестирование в хайпы биткоин или bitcoin Облачный майнинг. Инвестируйте сейчас, чтобы стать частью этого
Тарифные планы:

BEGINNER: $10 - $49.99
0,1% в час На всегда!

PROFESSIONAL: $50 - $499.99
0,15% в час На всегда!

ULTIMATE: $500+
2.7% в час На всегда!

Платежные системы:
PerfectMoney, Bitcoin, Payeer

Мин.депозит:$10
Мин.вывод:$1
Pеферальная программа:10%
Тип выплат:инстант

SSL-сертификат:COMODO CA Limited
Whois info:
Цитата:
Domain Name: bancobit.club
Domain ID: D0A059EB64FFC41FD91F72F963482B237-NSR
WHOIS Server: whois.namecheap.com
Updated Date: 2017-05-13T13:37:17Z
Creation Date: 2017-05-08T13:37:14Z
Registry Expiry Date: 2018-05-08T13:37:14Z
Sponsoring Registrar: NameCheap, Inc.
Sponsoring Registrar IANA ID: 1068
Domain Status: clientTransferProhibited
Name Server: pdns2.registrar-servers.com
Name Server: pdns1.registrar-servers.com
Ознакомиться с проектом>>

Действует предложение по рефбеку своим рефералам 50% т.е. 5% от суммы депозита
Моя реферальная ссылка: https://bancobit.club?referral=1251
Моя тема по реф.возврату:http://mmgp.ru/showthread.php?t=511195
Мой вклад: 0.02893255 Hash: 4db7754cab66afd934f2efb7d4d32f9c1c3e505163dae4983f ea7ac4ff37ae66
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Метки
фаст, хайп
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