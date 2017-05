DmDock Любитель

BancoBit - bancobit.club Я не админ!

Старт проекта 16.05.2017



BancoBit





Предоставляю Вашему вниманию и растерзанию, часовик, который наверное можно больше классифицировать как средне доходник, по скольку деп не выводимый и тарифный план работает- "На всегда!"



Легенда: (google перевод)

Цитата: BancoBit является одним из крупнейших в мире банковских и финансовых организаций. Мы обслуживаем более 37 миллионов клиентов по четырем основным бизнес-направлениям: розничные Банковские услуги и управление активами, коммерческие банки, мировой банковской и рынков, и мировых частных банков. Наша сеть охватывает 70 стран и территорий в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке, Северной Америке и Латинской Америке.

Цитата: ПРИЕМ ВКЛАДОВ

ВЕНЧУРНОГО КАПИТАЛА

Венчурный капитал по-прежнему остается важным источником финансирования для предпринимательских старт-апов и молодых, растущих компаний и имеет ряд преимуществ перед другими видами инвестиций. Мы можем структуре венчурного финансирования с текущих выплат, инвестирование доходов обратно в бизнес, что позволит ему расти более быстро.

КРЕДИТЫ В АВТОНОМНОМ ОФИСЕ

Кредит-это долг, предоставляемых юридическим лицом (организацией или физическим лицом) другому лицу по процентной ставке, и подтверждается векселем, в котором указывается, между прочим, основную сумму денег в долг, процентная ставка, кредитор зарядки, и дата погашения. Мы обеспечивая спрос, дотации, льготные кредиты

ТОРГОВЛЯ КРИПТОВАЛЮТАМИ

Торговля криптовалютами является биржа криптовалют. Это значит, вы сможете торговать различными bitcoin и altcoin, как правило, в долларах США и БТЦ. Торговля криптовалютами-это альтернативный способ принять участие в Крипто-мира! Он не требует оборудования минирования, ни инвестирование в хайпы биткоин или bitcoin Облачный майнинг. Инвестируйте сейчас, чтобы стать частью этого Тарифные планы:



BEGINNER: $10 - $49.99

0,1% в час На всегда!



PROFESSIONAL: $50 - $499.99

0,15% в час На всегда!



ULTIMATE: $500+

2.7% в час На всегда!



Платежные системы:

PerfectMoney, Bitcoin, Payeer



Мин.депозит:$10

Мин.вывод:$1

Pеферальная программа:10%

Тип выплат:инстант

SSL-сертификат:COMODO CA Limited

Whois info:

Цитата: Domain Name: bancobit.club

Domain ID: D0A059EB64FFC41FD91F72F963482B237-NSR

WHOIS Server: whois.namecheap.com

Updated Date: 2017-05-13T13:37:17Z

Creation Date: 2017-05-08T13:37:14Z

Registry Expiry Date: 2018-05-08T13:37:14Z

Sponsoring Registrar: NameCheap, Inc.

Sponsoring Registrar IANA ID: 1068

Domain Status: clientTransferProhibited

Name Server: pdns2.registrar-servers.com

Name Server: pdns1.registrar-servers.com Ознакомиться с проектом>>



Действует предложение по рефбеку своим рефералам 50% т.е. 5% от суммы депозита

Моя реферальная ссылка: https://bancobit.club?referral=1251

Моя тема по реф.возврату:http://mmgp.ru/showthread.php?t=511195

Мой вклад: 0.02893255 Hash: 4db7754cab66afd934f2efb7d4d32f9c1c3e505163dae4983f ea7ac4ff37ae66 Легенда: (google перевод)Деятельность компании: (google перевод)

