BancoBit - bancobit.club

Предоставляю Вашему вниманию и растерзанию, часовик, который наверное можно больше классифицировать как средне доходник, по скольку деп не выводимый и тарифный план работает- "На всегда!"
Легенда: (google перевод)
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BancoBit является одним из крупнейших в мире банковских и финансовых организаций. Мы обслуживаем более 37 миллионов клиентов по четырем основным бизнес-направлениям: розничные Банковские услуги и управление активами, коммерческие банки, мировой банковской и рынков, и мировых частных банков. Наша сеть охватывает 70 стран и территорий в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке, Северной Америке и Латинской Америке.
Деятельность компании: (google перевод)
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ПРИЕМ ВКЛАДОВ
ВЕНЧУРНОГО КАПИТАЛА
Венчурный капитал по-прежнему остается важным источником финансирования для предпринимательских старт-апов и молодых, растущих компаний и имеет ряд преимуществ перед другими видами инвестиций. Мы можем структуре венчурного финансирования с текущих выплат, инвестирование доходов обратно в бизнес, что позволит ему расти более быстро.
КРЕДИТЫ В АВТОНОМНОМ ОФИСЕ
Кредит-это долг, предоставляемых юридическим лицом (организацией или физическим лицом) другому лицу по процентной ставке, и подтверждается векселем, в котором указывается, между прочим, основную сумму денег в долг, процентная ставка, кредитор зарядки, и дата погашения. Мы обеспечивая спрос, дотации, льготные кредиты
ТОРГОВЛЯ КРИПТОВАЛЮТАМИ
Торговля криптовалютами является биржа криптовалют. Это значит, вы сможете торговать различными bitcoin и altcoin, как правило, в долларах США и БТЦ. Торговля криптовалютами-это альтернативный способ принять участие в Крипто-мира! Он не требует оборудования минирования, ни инвестирование в хайпы биткоин или bitcoin Облачный майнинг. Инвестируйте сейчас, чтобы стать частью этого
Тарифные планы:
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PROFESSIONAL: $50 - $499.99 0,15% в час На всегда!
ULTIMATE: $500+ 2.7% в час На всегда!
Платежные системы: PerfectMoney, Bitcoin, Payeer
Мин.депозит:$10
Мин.вывод:$1
Pеферальная программа:10%
Тип выплат:инстант