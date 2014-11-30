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Казахстан не планирует присоединиться к соглашению ОПЕК по добыче нефти

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Казахстан не планирует присоединиться к соглашению ОПЕК по добыче нефти
24 - 25 мая должно произойти совещание стран ОПЕК по уменьшению добычи нефти. К этому соглашению присоединятся страны, которые не являются членами ОПЕК, но являются крупными мировыми экспортерами нефти.

Россия и Саудовская Аравия - два крупнейший в мире экспортера нефти уже заявили о своем намерении и в дальнейшем уменьшить добычу нефти, Венесуэла присоединилась к ним. Эти заявления всколыхнули биржу и вызвали повышение цен на нефть.

Дело в том, что запасы нефти продолжают расти из-за снижающегося спроса на черное золота, а так же из-за того, что крупнейший импортер нефти США увеличила добычу нефти, разрешив разведку и бурение скважин на территории континентального шельфа США, чтобы уменьшить свою зависимость от зарубежных поставок энергоносителей.

Уменьшение добычи нефти на 1.8 миллионов баррелей в сутки, принятое странами ОПЕК и присоединившимися к ним государствами - экспортерами нефти, не способствовало снижению мировых запасов нефти и сейчас страны-нефтедобытчики вынуждены признать, что и в дальнейшем добычу черного золота надо снижать, чтобы избавится от излишних запасов.

Казахстан не является членом ОПЕК. Тем не менее, в конце 2016 года он согласился наряду с членами ОПЕК сократить добычу. Сейчас же Казахстан заявляет о своем желании выйти из соглашения и планирует увеличить добычу черного золота на своем крупнейшем месторождении. Увеличение добычи связанно с необходимостью дальнейшего развития крупнейшего месторождения страны в Кашагане.

На встрече ОПЕК 24 и 25 мая, Казахстан будет требовать для себя особых условий с учетом необходимости развития своего крупнейшего месторождения. Если члены ОПЕК этих условий не предоставят Казахстан будет вынужден выйти из соглашения.

По мнению экспертов, продление соглашения по уменьшению добычи нефти позволит к зимнему периоду избавиться от излишних запасов черного золота в резервуарах и будет способствовать дальнейшему повышению цен на нефть. Дело в том, что низкая цена на нефть, держащаяся достаточно продолжительное время делает не выгодной добычу нефти на некоторых месторождениях, а если цена нефти будет продолжать падать, ее добыча станет не выгодной.

Специально для mmgp.ru

100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/591b3632c3375
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