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Taralite привлек $6,3 млн для P2P-платформы кредитования с низкой процентной ставкой

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Taralite привлек $6,3 млн для P2P-платформы кредитования с низкой процентной ставкой


Стартап Taralite, расположенный в Джакарте (Индонезия), привлек $6,3 млн инвестиций для своей P2P-платформы кредитования.
Инвестиции предоставила компания SBI. Компания планирует использовать привлеченные средства для создания команды по различным исследованиям и разработкам финансовых продуктов.


Основанная 4 марта 2015 года под руководством Авраама Виктора (сейчас на должности генерального директора), Taralite фокусируется на кредитовании малых онлайн-компаний с заниженной процентной ставкой 0,99% в месяц (11.88% годовых).

На сегодняшний день, Taralite компания сотрудничает с различными e-Commerce компаниями и платформами бронирования, такими как Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Matahari Mall и Airy Rooms и уже насчитывает более 1000 заемщиков, которые успешно потратили кредитные средства для своего онлайн-бизнеса.


Перевод специально для MMGP.RU

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Метки
кредитование, новости, привлечение инвестиций, финансирование стартапа
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