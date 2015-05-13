Taralite привлек $6,3 млн для P2P-платформы кредитования с низкой процентной ставкой

Стартап Taralite, расположенный в Джакарте (Индонезия), привлек $6,3 млн инвестиций для своей P2P-платформы кредитования.
Инвестиции предоставила компания SBI. Компания планирует использовать привлеченные средства для создания команды по различным исследованиям и разработкам финансовых продуктов.
Основанная 4 марта 2015 года под руководством Авраама Виктора (сейчас на должности генерального директора), Taralite фокусируется на кредитовании малых онлайн-компаний с заниженной процентной ставкой 0,99% в месяц
(11.88% годовых).
На сегодняшний день, Taralite компания сотрудничает с различными e-Commerce компаниями и платформами бронирования, такими как Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Matahari Mall и Airy Rooms и уже насчитывает более 1000 заемщиков, которые успешно потратили кредитные средства для своего онлайн-бизнеса.
Перевод специально для MMGP.RU