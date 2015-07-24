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BiomX привлек $24 млн для продвижения конвейера препаратов фирмы

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BiomX привлек $24 млн для продвижения конвейера препаратов фирмы

Разработчик препаратов, которые имеют в себе микробиологические бактерии, BiomX сообщил, что привлек $24 млн в рамках Series A. Раунд возглавил OrbiMed, также финансирования предоставили Jonhnson & Johnson Innovation, Takeda Ventures, Seventure Partners, MiraeAsset и SBI Japan-Israel Innovation Fund.


Средства будут использованы для продвижения конвейера препаратов фирмы к клиническим стадиям.


На фото: микробиологические бактерии


Компания стремится разрабатывать новые методы лечения для неудовлетворенных медицинских потребностей, используя при это свое понимание человеческого микробиома и бактерий, которые находятся в организме человека и на нем. Изучение микробиома это новая, развивающая фармацевтическая и пищевая область.




Конвейер препаратов компании состоит из средств для лечения акне, воспалительного заболевания кишечника, рака и лечения, которое модулируют микробиому для повышения эффективности иммуно-онкологических препаратов.

Джонатан Соломон, генеральный директор BiomX сказал: «Мы полны решимости использовать наши технологические возможности для ускоренного развития нашего конвейера препаратов фирмы к клиническим стадиям»


BiomX, ранее носила название MBcure, был создана в инкубаторе FutuRx Ltd. при поддержке Инновационных органов Израиля. Компания сосредотачивается на разработке новых препаратов для облегчения заболеваний, вызванных дисбалансом микробиома: от выяснения того, какие бактерии связаны с конкретными болезнями, до предложения препаратов, которые компания разрабатывает. Целью является изменение микробиома и восстановление микробного баланса путем добавления или уничтожения бактерий с использованием как существующих, так и синтетически измененных вирусов, поражающих бактерии.



Технологии BiomX основаны на исследованиях научных сотрудников компании: профессора Ротема Сорека и доктора Эрана Элинава из Института науки Вейцмана и профессора Тимоти Лу из Массачусетского технологического института.


Перевод специально для mmgp.ru
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Последний раз редактировалось Jeff Jeff; Сегодня в 21:26.
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