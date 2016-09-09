CellAge, разрабатывающая методы лечения возрастных болезней, привлекла финансирование

Компания CellAge Limited привлекла начальное финансирование от компании поддерживаемой Майклом Гревом Kizoo Technology Capital и группы ангельских инвесторов.
CellAge это стартап на ранней стадии развития из Эдинбурга, который вместе со своими партнерами сосредоточен на разработке синтетических промоторов для обнаружения и удаления старых клеток.
CellAge занимается разработкой инструментов и методов лечения возрастных заболеваний. Компания привлекла финансирование в размере £80 000. Kizoo Technology Capital и ряд инвесторов-ангелов присоединились к усилиям по разработке синтетических промоторов, которые сделают процесс идентификации и удаления стареющих клеток более безопасным и эффективным. Для достижения этой цели CellAge вместе со своими партнерами планирует анализировать широкий спектр типов стареющих клеток с использованием запатентованного алгоритма и создавать новые промоторы. Анализ причин старения при помощи синтетической биологии и биоинформатики дает CellAge уникальную возможность в улучшении способов, которыми генная терапия может воспользоваться в борьбе против стареющих клеток.
"Мы рады поддержать CellAge на пути к разработке методов предотвращающих старение клеток"
, - заявил Франк Шулер, Управляющий директор Kizoo.
"Это важный шаг для CellAge в деле приближения исследовательской программы к реальности. Мы хотим поблагодарить наших консультантов и инвесторов за то, что они помогли нам оказаться на этом месте. У нас впереди долгий путь, но мы полны решимости упорно трудиться, чтобы эта технология принесла пользу всем. В конце концов, наша единственная мотивация - сделать людей более здоровыми и продвинуть исследования в области причин старения как можно дальше",
- рассказал Мантас Маджусайтис, генеральный директор и соучредитель CellAge.
Недавно стартап CellAge также успешно завершил краудфандинговую кампанию на онлайн-платформе Lifespan.io, созданной фондом пропаганды продления жизни. Кампанию поддержали 400 сторонников и было собрано $34 000.
CellAge ожидает, что к 2018 году появятся новые инструменты для научного сообщества, и вскоре после этого начнется работа над сенолитической терапией.
Kizoo помогает молодым командам расти, предоставляя наставничество и финансирование на ранних стадиях. Это часть инициативы Майкла Грева "Навсегда здоровые", которая позволит людям значительно продлить свою жизнь и стать первым поколением излечившимся от старости.
Перевод специально для mmgp.ru