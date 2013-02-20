В США обсуждают возможность предоставления инвестиционных виз биткоин-инвесторам

В Америке обсуждается возможность предоставления инвестиционных виз bitcoin-инвесторам.
В Подразделении Министерства внутренней безопасности Америки, которое занимается вопросами иммиграционной политики и гражданства обсуждают возможность, а именно правомерность выдачи “зеленых карт” иностранным инвесторам, планирующим осуществить инвестиции в криптовалюте bitcoin для открытия бизнеса в США.
В рамках американской инвестиционной иммиграционной программы, иностранные предприниматели инвестирующие в криптовалюте bitcoin, имеют возможность получить инвестиционную визу EB-5, которая в свою очередь дает возможность получить «зеленую карту», а потом уже и гражданство США. Согласно правилам инвестиционной иммиграционной программы, минимальный размер инвестиционных средств в экономику Америки обязан при этом составлять 1.000.000 долларов.
Представитель Службы гражданства и иммиграции Америки, занимающейся выдачей инвестиционных виз Лори Маккензи сказала, что предприниматели имеют право получить визу EB-5 в случае осуществления инвестиций в криптовалюте bitcoin.
Финансовые аналитики ресурса eb5investors считают, что криптовалюту bitcoin вполне можно использовать как начальный капитал для открытия бизнеса в Америке, но предприниматель подавший заявку на получение визы EB-5 обязан подтвердить происхождение криптовалюты bitcoin, которой он владеет.
По материалам: http://forklog.com/v-ssha-obsuzhdayu...oin-investoram