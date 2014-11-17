Серия "Корабли "Звездных войн" пополнится монетой с истребителем T-65 X-wing

Новозеландский монетный двор в 2017 году выпустил серию, посвященную кораблям из фильма "Звездные войны", которая порадовала любителей всего, что связано с этой культовой киносагой. До этого были выпущены две монеты, одна с "Тысячелетним Соколом" и вторая - с имперским звёздным разрушителем.
На третьей монете внимание снова вернулось к повстанцам и было решено изобразить полюбившийся многим истребитель T-65 X-wing. Корабль снова изображен схематически, можно даже сказать, что в весьма простом дизайне. На этой стороне монеты кроме изображения корабля присутствует его название. Кроме того, есть надписи с указанием металла монеты и текст об авторском праве, но они выполнены мелко и не бросаются в глаза, что хорошо для общей композиции.
На аверсе присутствует традиционное изображение портрета королевы Елизаветы II, выполненное Яном Ранком Бродли. Упаковка монеты выполнена на хорошем уровне, но без особой фантазии. Монета отчеканена из унции серебра 999-й пробы и не имеет версии в золоте (вряд ли золотая монета была бы популярна среди клиентов).
Эта серия монет не так популярна как классическая, но она нацелена на рынок памятных вещей и там найдет своих покупателей. Она продается по цене 80 долларов США и имеет тираж 10 000 экземпляров. Заказывать можно уже сегодня, сама отправка будет осуществляться несколько позже. Поклонникам будет интересно узнать, что в этом году будут выпущены еще несколько монет с подобным дизайном.
Разработанный и построенный корпорацией Incom, истребитель T-65 X-wing был весьма самобытным боевым кораблем с S-образными крыльями, которые в процессе атаки имели сходство с "X". Каждое крыло истребителя вооружалось лазерной пушкой. X-Wing был чрезвычайно успешным кораблем и принимал участие во многих сражениях повстанцев, включая атаку на Звезду Смерти. Он был разработан в нескольких вариантах и имел более усовершенствованные версии T70 и T85.
Номинал монеты: 2 доллара Новой Зеландии
Металл: серебро 999-й пробы
Вес: 31,1 грамма
Диаметр: 40 мм
Качество: пруф
Тираж: 10 000 экземпляров.
Уникальность
Специально для mmgp.ru