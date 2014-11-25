Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Chang Cheng - ccc.life Рефбек 100%

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Старый Сегодня, 20:55
#1
Профессионал
 
Имя: Артур
Пол: Мужской
Возраст: 29
Адрес: Далеко
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.11.2014
Сообщений: 1,451
Благодарностей: 673
УГ: 2
КП: 0.132
Chang Cheng - ccc.life Рефбек 100%
Здравствуйте уважаемые читатели форума!
К вашему вниманию предлагаю рефбек 100% и Типичного Инвестора в проекте Chang Cheng International Finance Alliance.
Рефбек будет увеличен со временем, следите за новостями в теме.

Для получения рефбека вам необходимо:
1) Перейдите в тему проекта (ссылка), и зарегистрируйтесь по ссылке (указанной в теме), или моей подписи.
2)Убедится, что ваш старший партнер tipichnyyinvestor в разделе партнеров.
3) Сделать депозит.
4) Подать запрос можно в данное теме или в ЛС.

Регламент запроса рефбека: Рефбек можно заказать в течении 24 часов после создания депозита.
Регламент выплат рефбека: Заказанный рефбек до пятницы 23:30 выплачивается в ближайший вторник. Если вы заказали рефбек в субботу, выплата рефбека будет только на следующий вторник.

*Внимание, если у вас LR = 0 и ваш статус партнера отрицательный, партнерские вознаграждение не выплачиваются.
Как работает LR рейтинг, читайте в теме проекта.
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Chang Cheng
Webtransfer user на форуме  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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