Appear Here привлек $12 млн для платформы по краткосрочной аренде торговых прощадок

Стартап Appear Here, расположенный в Лондоне (Великобритания), привлек $ 12 млн финансирования, закрыв раунд B для своей платформы по краткосрочной аренде торговых площадок. Инвестиции предоставил Octopus Ventures в сотрудничестве с Simon Venture Group, а также существующие инвесторы Balderton, MMC Ventures, Meyer Bergman и Playfair Capital. Благодаря финансированию, Ребекка Хант из венчурного фонда Octopus Ventures присоединится к совету директоров Appear Here.





Стартап, который за все свое время существования привлек порядка $21,4 млн, нацелен использовать привлеченные средства для международного роста в ведущих мировых городах розничной торговли, в частности Англии, а также для расширения рабочего персонала, включая руководителей.





Основанная в 2013 году под руководством Росс Бэйли (сейчас на должности технического директора), Appear Here является маркетплейсом, который предоставляет малому и среднему бизнесу (брендам, розничным торговцам, дизайнерам и различным предпринимателям) недорогие торговые площадки на кратковременной основе.







Более 4000 торговых точек были переданы владельцам бизнеса на территории Великобритании и Франции. А уже на сегодняшний день, Appear Here компания заявила о своем присутствии на территории Нью-Йорка, Сохо, Уэст-Виллидж, Челси и Уильямсберга (Бруклин).

Appear Here работает с 8000 компаниями, такими как Nike, Loewe, Givenchy, Coca-Cola, Net-a-Porter и Kanye West, а также с дизайнерами, ритейлерами и независимыми брендами.



Также напомню, что в последний раз стартап привлек $7.5 млн инвестиций от Balderton Capital, Forward Partners и MMC Ventures



Перевод специально для MMGP.RU



