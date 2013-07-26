Webtransfer user... Профессионал

Имя: Артур Пол: Мужской Возраст: 29 Адрес: Далеко Инвестирую в: HYIP Регистрация: 25.11.2014 Сообщений: 1,451 Благодарностей: 673 УГ: 2 КП: 0.132

ccc - ccc.life Я не админ / владелец проекта

Старт: 16.05.2017

Chang Cheng



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О альянсе

Цитата: Ни для кого не секрет что мировые финансовые рынки переживают не лучшие времена – сложная политическая обстановка в мире, постоянные кризисы, теракты и другие отрицательные факторы делают консервативные и «проверенные временем» финансовые инструменты не стабильными и даже опасными для индивидуальных инвесторов.

Даже самые выгодные и надежные когда-то биржевые сделки несут за собой огромный риск в силу большой общей волатильности рынка. Некоторые профессиональные инвесторы, конечно, могут сохранять подобие стабильности в своих финансовых отчетах, но итог у 98% рядовых частных инвесторов один и тот же – потеря средств. Одна неудачная сделка или вложение может перечеркнуть весь доход полученные за последние годы и даже оставить Вас в убытке.

Единственным выходом из сложившейся ситуации является полное изменение стратегии сохранения и преумножения средств – необходимо начать рассматривать «консервативные» способы заработка как альтернативный вариант. Основной упор нужно сделать на работу в тех сферах финансового рынка, которые до этого момента считались недостижимыми для большинства частных инвесторов, по причине необходимости определенных ресурсов, связей и большого стартового капитала.

Как гласит древняя тибетская мудрость: «То, что сегодня недостижимо одному человеку, является планами на завтра для слаженной команды».

Для успешного решения этой важной, но сложной задачи по сохранению и приумножению вашего капитала, мы предлагаем всем желающим присоединиться к нам – инвестиционному альянсу частных инвесторов «Великая Стена».

Наш альянс занимается инвестированием в один из самых консервативных и прибыльных сегментов финансового рынка – торговлю историческими (раритетными) государственными облигациями, по другому называемыми «Бонды».

Самая главная отличительная черта данных ценных бумаг – их надежность, они никогда не могут обесцениться, так как выпускаются не частными компаниями, а государствами. И даже если государство пропадает с политической карты мира – на его месте появляется правопреемник, который берет на себя обязательства по всем выпущенным ранее ценным бумагам, важно, и что самое удивительное при таких как кажется, катастрофических метаморфозах цена на данные бумаги только растет. Такая «странность» в поведении цены обусловлена тем фактом что львиная часть исторических Бондов полностью обеспечена золотом, а этим на данный момент не может похвастаться ни одна валюта в мире. (Для справки – самой обеспеченной золотом валютой является швейцарский франк – уровень покрытия составляет 40%)

Например, если Вам удалось приобрести на аукционах или у перепродавцов редкие Бонды, выпущенные еще Императорской Японией до 1941 года, то сейчас их продажа через гарантов может принести Вам до 900% чистого дохода.

Почему же тогда их кто-то продает?

Потому что не все владельцы ценных бумаг знают их настоящую стоимость, и даже те, кто знают, не имеют возможности продать их – так как подобные сделки с раритетными бондами требуют значительных связей и юридических усилий. Иногда владельцу или перепродавцу легче продать «макулатуру» с наценкой в 150-300% от номинала облигации, но сейчас, чем тратить месяцы и тысячи долларов для получения дохода в 900-5000%.

Это вид торговых сделок долгие годы практически закрыт для частных инвесторов – о нем не говорят в новостях, о проводимых на нем сделках не пишут в экономических журналах, законы некоторых стран даже запрещают своим гражданам участвовать в сделках с данными ценными бумагами и владеть ими. Протоколы международных финансовых организаций запрещают в большинстве случаев даже упоминание о тех или иных операциях с бондами в средствах массовой информации, притом наказанием является не много, не мало – а аннулирование сделки.

Да и что говорить, если даже публикация фотографии бонда его владельцем в интернете приводит к тому что

данный бонд попадает в «черный список» и уже вряд ли будет куплен кем то из перепродавцов или допущен к торгам на одной из закрытых бирж.

В чем причина спросите Вы?

Все очень просто – рынок государственных долговых облигаций давно поделен между крупными игроками, действует свой неписаный свод законов, существует круг посредников и гарантов, перепродавцов, закрытые биржи и даже специальные банки которые занимаются исключительно работой с данным видом ценных бумаг.

Исходя из такой закрытости и элитности рынка бондов – создание вокруг него широкого медийного интереса и приход в качестве игроков, десятков тысяч новых инвесторов – очень не выгоден тем, кто на нем уже давно и успешно играет.

Наш альянс имеет обширные связи среди участников данного сегмента финансового рынка – с нами работают многие частные перекупщики раритетных бондов, у нас приобретены трейдерские места на 5 из 7 закрытых торговых площадок, а один из руководителей и идейных вдохновителей нашей организации является авторитетным гарантом сделок по торговле бондами в Азии.

Наша деятельность абсолютно законна. Наши цели абсолютно прозрачны. Наша работа приносит хороший, не зависящий от внешних факторов, а значит стабильный доход.

Мы приглашаем Вас, стать участниками нашего альянса и прочувствовать на себе – что значит построить свою стену финансового благополучия, которая ограждает Вас от всего, что происходит в нашем неспокойном мире. Цели альянса

Цитата: Как и множество существующих бизнесов на планете – альянс «ChangCheng» начинал свою историю как семейный бизнес. Тогда конечно не было речи о международном альянсе – существовало несколько азиатских семей, связанных давней дружбой, и имеющих многолетние традиции в работе в нескольких областях – торговля ценными бумагами, юридическое сопровождение деловых сделок, банковская сфера. В таком формате «ChangCheng» проработал более 15 лет. Времена меняются, на смену старшим поколениям приходит молодёжь, и она имеет свои представления о возможных масштабах деятельности и способах увеличения доходности. Так произошло и в «ChangCheng».

Начиная с 2013 года, управление всеми делами компании взял на себя старший сын одного из основателей – молодой юрист и предприниматель. Он принял решение о расширении семейного бизнеса, путем привлечения партнеров по всему миру, а позднее идея выросла в международный финансовый альянс.

Интернет проект «ChangCheng» является одним из путей развития альянса и служит для целого ряда целей:

Увеличение финансового оборота альянса – одна из наших основных целей. Достигается это путем увеличения количества сделок, что в свою очередь гарантирует стабильное развитие альянса, а значит и успешность его клиентов и партнеров.

Вторая по значимости цель нашего альянса создание международной сети лояльных альянсу частных инвесторов, для последующего увеличения списка сфер его деятельности и создания дополнительных способов получения дохода.

Как Вы понимаете альянс «Chang Cheng» заинтересован в популяризации своей деятельности и привлечения в свои ряды новых участников, но при этом Вы так же понимаете, что сфера нашей деятельности и формат работы не предполагает ведения активной рекламной кампании, рассчитанной на широкие слои населения.

Создание из самых крупных инвесторов альянса закрытого клуба, для рассмотрения и реализации глобальных проектов. Промо ролик Chang Cheng

vBulletin [video] Маркетинг альянса

При написании инвестиционного предложения мы считали важным решить несколько серьезных по нашему мнению проблем:

- Все участники альянса должны получать одинаковый итоговый доход от работы, вне зависимости от суммы личного вклада.

- Участники, вложившие в работу альянса больший финансовый вклад должны иметь определенные преимущества, но данные преимущества не должны ставить под удар стабильность работы всего альянса и интересы других участников.

- Так как мы не можем

проводить одновременно неограниченное число сделок (каждая сделка требует тщательной подготовки и само ее проведение занимает значительное время). Мы должны четко регулировать финансовые потоки внутри альянса, чтобы он в итоге не скатился в обычную понзи схему, в которой получаемый доход выплачивает не за счет реальной работы, а за счет перераспределения средств от новых участников к старым.

Для участия в альянсе Вам необходимо приобрести его облигацию, стоимость облигации фиксированный и составляет 0.02 Bitcoin. Данные облигации Вы можете приобрести у самого альянса (количество облигаций продаваемых альянсом строго лимитировано) или у других членов альянса по средством аукционной площадки.

После успешной покупки облигации вы сможете получать по ней доход каждую неделю в размере 5.5%. При достижении Вами дохода по облигации в размере 200% от вложенной суммы – облигация автоматически аннулируется и мы считаем свои обязательства по ней выполненными в полной мере.

Если Вы хотите получать больший еженедельный доход – Вы можете объединить 25 облигаций первого уровня в один «бронзовый» инвестиционный пакет, и вы будете получать по данной облигациям уже 8% еженедельного дохода, пока уровень доходности не достигнет 200% и данные облигации так же не будут аннулированы.

Так же возможно создание серебряных (состоит из 10 бронзовых пакетов) и золотых (состоит из 5 серебряных пакетов) инвестиционных пакетов, которые имеют еженедельную доходность в размере 10.5% и 13% соответственно.

Для создания бронзовых, серебряных и золотых облигаций вам необходимо иметь специальное разрешение от альянса – данные разрешения будут доступны для покупки на аукционной площадке альянса или разыгрываться в промо-акциях проводимых нами.



Партнерская программа

Линейная партнерская программа.

Участвуя в данной программе Вы сможете получать доход в размере определенного процента от номинала доли, которую приобрел привлеченный вами участник, а так же дополнительный доход в размере нескольких процентов от получаемого им еженедельного дохода.

Вы получаете партнерское вознаграждение только в том случае если у вашего реферала будет положительный рейтинг лояльности. В противном случае партнерское вознаграждение с нового вклада, реинвеста или дохода реферала вам не выплачивается.

Уровни линейной партнерской программы:



Начинающий

От вклада 1-ой линии – 5%

От вклада 2-ой линии – 2%

От прибыли 1-ой линии – 2%

Условия перехода:

Активных личных депозитов: 1 бонд



Специалист

От вклада 1-ой линии – 5.5%

От вклада 2-ой линии – 2.5%

От вклада 3-ой линии – 1%

От прибыли 1-ой линии – 2.5%

Условия перехода:

Активных личных депозитов: 1 бронзовый пакет

Активных инвестиций рефералов 1 и 2 уровня: 5-25 Bitcoin



Эксперт

От вклада 1-ой линии – 6%

От вклада 2-ой линии – 3%

От вклада 3-ой линии – 1.5%

От вклада 4-ой линии – 0.5%

От прибыли 1-ой линии – 3%

Условия перехода:

Активных личных депозитов: 2 бронзовых пакета

Активных инвестиций рефералов 1 и 2 уровня: 25-50 Bitcoin



Магистр

От вклада 1-ой линии – 6.5%

От вклада 2-ой линии – 3.5%

От вклада 3-ой линии – 2%

От вклада 4-ой линии – 1%

От вклада 5-ой линии – 0.5%

От прибыли 1-ой линии – 3%

Условия перехода:

Активных личных депозитов: 1 серебряный пакет

Активных инвестиций рефералов 1 и 2 уровня: 50+ Bitcoin



Бонусные карты Данный вид сотрудничества доступен всем партнерам которые достигли уровня “Эксперт” в линейной партнерской системе.

С помощью сервиса бонусных карт партнер может переводить средства со своего личного баланса в формат бонусных карт не теряя при этом очки лояльности. В последствии данные карты могут быть им проданы другим участникам альянса. Участник альянса, который приобрел бонусную карту, имеет возможность с ее помощью активировать на своем аккаунте бонусную долю.



Рейтинг лояльности В основе успеха любой компании лежит лояльность ее клиентов, наш альянс не является исключением – мы зависим от того насколько Вы довольны работой с нами, и как долго вы будете продолжать являться нашими активными участниками. Мы не боимся признать эту зависимость, так как только глупец будет отрицать очевидное.

Мы разработали специальную систему, под названием «Рейтинг лояльности», данная система служит для того чтобы мы могли с одной стороны поощрять тех участников альянса которые настроены на долгосрочные деловые отношения, а с другой стороны исключать из работы альянса тех кто по какой то причине не считает долгую работу с нашим проектом своим основным приоритетом.

Как работает данный рейтинг?

В вашем личном кабинете вы можете узнать свой текущий рейтинг лояльности – он измеряется в очках LR. После регистрации Ваш рейтинг автоматически становится положительным.

Увеличение рейтинга лояльности происходит каждый раз, когда вы получаете еженедельный доход или выплату по партнерской программе – ваш рейтинг увеличивает ровно на величину, равную сумме выплаты.

Уменьшение рейтинга лояльности происходит каждый раз, когда вы выводите средства из системы, уменьшение производиться ровно на величину, равную сумме заявки на вывод.

В том случае если Ваш рейтинг лояльности положителен, Вы имеете доступ к покупке специальных бонусных облигаций альянса – данные облигации продаются без очереди (вам не надо будет ждать появления лимитов) и со скидкой, причем чем больше бонусных облигаций вами было приобретено, тем больше будет скидка. Максимальный размер скидки может составлять 10% от номинальной стоимости облигации. Каждый раз при покупке бонусной облигации Вы тратите определенное количество очков лояльности.

В том случае если Вы длительное время не приобретали доли альянса (как базовые, так и лояльные) уровень скидки понижается.

В том случае если Ваш рейтинг лояльности равен нулю, Вы не можете приобретать бонусные облигации, а Ваши вышестоящие партнеры не получают партнерское вознаграждение с приобретаемых вами облигаций альянса.



Идеальная команда Принцип работы: после активации уровня «специалист» в линейной партнерской программе, партнер может активировать модуль «Идеальная команда». Для этого ему необходимо выбрать из списка привлеченных им участников первого уровня 2 людей, имеющих личные активные депозиты на сумму от 0,5 BTC которые ещё не активировали у себя модуль «Идеальная команда». Если он смог найти 2 подходящих под условия участников в своей структуре они становятся первой линией его «Идеальной команды» и могут привлекать людей в команду из числа привлеченных ими участников.

Чем больше в «идеальной команде» активных уровней тем больше ВСЕ участники команды получают бонусы по партнерской программе и доходности своих инвестиций.





ЕПС: Bitcoin

Ограничение на пополнение: нет

Ограничение на вывод:

Минимальная сумма 0.01 Bitcoin

Максимальная сумма: нет ограничений.



Bitcoin (пополнение после 6 подтверждений сети)



Мой депозит: 500$



https://blockchain.info/tx/c4dd23f62...5959fa32c70775



Регистрация в проекте





РЕФБЕК В ПРОЕКТЕ Старт: 16.05.2017При написании инвестиционного предложения мы считали важным решить несколько серьезных по нашему мнению проблем:- Все участники альянса должны получать одинаковый итоговый доход от работы, вне зависимости от суммы личного вклада.- Участники, вложившие в работу альянса больший финансовый вклад должны иметь определенные преимущества, но данные преимущества не должны ставить под удар стабильность работы всего альянса и интересы других участников.- Так как мы не можемпроводить одновременно неограниченное число сделок (каждая сделка требует тщательной подготовки и само ее проведение занимает значительное время). Мы должны четко регулировать финансовые потоки внутри альянса, чтобы он в итоге не скатился в обычную понзи схему, в которой получаемый доход выплачивает не за счет реальной работы, а за счет перераспределения средств от новых участников к старым.Для участия в альянсе Вам необходимо приобрести его облигацию, стоимость облигации фиксированный и составляет 0.02 Bitcoin. Данные облигации Вы можете приобрести у самого альянса (количество облигаций продаваемых альянсом строго лимитировано) или у других членов альянса по средством аукционной площадки.После успешной покупки облигации вы сможете получать по ней доход каждую неделю в размере 5.5%. При достижении Вами дохода по облигации в размере 200% от вложенной суммы – облигация автоматически аннулируется и мы считаем свои обязательства по ней выполненными в полной мере.Если Вы хотите получать больший еженедельный доход – Вы можете объединить 25 облигаций первого уровня в один «бронзовый» инвестиционный пакет, и вы будете получать по данной облигациям уже 8% еженедельного дохода, пока уровень доходности не достигнет 200% и данные облигации так же не будут аннулированы.Так же возможно создание серебряных (состоит из 10 бронзовых пакетов) и золотых (состоит из 5 серебряных пакетов) инвестиционных пакетов, которые имеют еженедельную доходность в размере 10.5% и 13% соответственно.Для создания бронзовых, серебряных и золотых облигаций вам необходимо иметь специальное разрешение от альянса – данные разрешения будут доступны для покупки на аукционной площадке альянса или разыгрываться в промо-акциях проводимых нами.Линейная партнерская программа.Участвуя в данной программе Вы сможете получать доход в размере определенного процента от номинала доли, которую приобрел привлеченный вами участник, а так же дополнительный доход в размере нескольких процентов от получаемого им еженедельного дохода.Вы получаете партнерское вознаграждение только в том случае если у вашего реферала будет положительный рейтинг лояльности. В противном случае партнерское вознаграждение с нового вклада, реинвеста или дохода реферала вам не выплачивается.Уровни линейной партнерской программы:НачинающийОт вклада 1-ой линии – 5%От вклада 2-ой линии – 2%От прибыли 1-ой линии – 2%Условия перехода:Активных личных депозитов: 1 бондСпециалистОт вклада 1-ой линии – 5.5%От вклада 2-ой линии – 2.5%От вклада 3-ой линии – 1%От прибыли 1-ой линии – 2.5%Условия перехода:Активных личных депозитов: 1 бронзовый пакетАктивных инвестиций рефералов 1 и 2 уровня: 5-25 BitcoinЭкспертОт вклада 1-ой линии – 6%От вклада 2-ой линии – 3%От вклада 3-ой линии – 1.5%От вклада 4-ой линии – 0.5%От прибыли 1-ой линии – 3%Условия перехода:Активных личных депозитов: 2 бронзовых пакетаАктивных инвестиций рефералов 1 и 2 уровня: 25-50 BitcoinМагистрОт вклада 1-ой линии – 6.5%От вклада 2-ой линии – 3.5%От вклада 3-ой линии – 2%От вклада 4-ой линии – 1%От вклада 5-ой линии – 0.5%От прибыли 1-ой линии – 3%Условия перехода:Активных личных депозитов: 1 серебряный пакетАктивных инвестиций рефералов 1 и 2 уровня: 50+ Bitcoin: Bitcoin: нетМинимальная сумма 0.01 BitcoinМаксимальная сумма: нет ограничений.: 500$

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Chang Cheng __________________ Последний раз редактировалось Webtransfer user; Сегодня в 20:56 .