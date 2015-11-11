OPLOTT



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Компания Tile привлекла $25 млн в своё устройство по отслеживанию утерянных вещей



Тайл ("



Новый раунд финансирования включал участие в нём как действующих инвесторов в лице таких венчурных компаний как GGV Capital и Khosla Ventures, так и нового инвестора: венчурной компании Lead Edge Capital. К текущему моменту компания Tile привлекла на своё финансирование в общей сложности 59 млн долл. США.



Сообщается, что компания выпускает 2 вида своих устройств для отслеживания вещей: оригинальный брелок под ключи под названием Tile Mate и более тонкое устройство, предназначенное для вложения в портмоне (кошельки) под названием Tile Slim. Данные устройства работают вместе с мобильным приложением, которое и можно использовать для поиска потерянных вещей. То есть, если вы, например, забыли где-то свои ключи, то просто запустите в своем смартфоне закачанное ранее приложение и нажмите кнопку "Найти" и устройство вместе с потерянной вещью начнет подавать звуковой сигнал в зоне действия Bluetooth.



Однако, если вы вдруг потеряли свою вещь уже на приличном расстоянии, то поисковое устройство Tile в таком случае задействует возможности всего сообщества таких устройств. То есть, если какой-то другой пользователь подобного устройства попадёт в зону действия вашей утерянной вещи, то вы сразу же получите звуковое предупреждение на вашем смартфоне и на карте отобразится текущее местоположение потерянного вами предмета.







Стоит отдельно отметить, что число членов этого сообщества сейчас достигло значительных цифр и это является самым большим преимуществом Tile над конкурентами, которые тоже производят аналогичные Bluetooth-подключаемые устройства для поиска потерянных вещей.



А кроме того, в прошлом году эта компания запустила свою собственную онлайн-платформу, которая делает её устройство, приложение и сеть доступными для партнеров, чтобы использовать это всё в своих собственных продуктах.



"Мало того, что продукт компании Tile решает одну очень серьезную проблему для миллионов людей каждый день, но и их траектория роста также чрезвычайно интересна", - сказал г-н Байрон Детер (Byron Deeter), партнер венчурной компании Bessemer Venture Partners, в своем заявлении о новом финансировании. "И мы в восторге от того, что являемся частью подъёма компании Tile, поскольку она растет, чтобы вскоре стать именем нарицательным и обещает стать частью умного поиска вещей".



Эти новости о новом финансировании поступили вслед за новостями о назначении нескольких новых членов правления этой компании, включая его первого директора по маркетингу, ветерана маркетинга г-на Саймона Флеминг-Вуда (Simon Fleming-Wood); вице-президента по стратегическому партнерству г-на Рави Адусумилли (Ravi Adusumilli); и вице-президента по продукту г-на Виджай Шанкар (Vijay Shankar).



Полученное финансирование будет использоваться для увеличения объема производства устройств, - заявил соучредитель Tile и её исполнительный директор г-н Майк Фарли (Mike Farley).



"Новое финансирование позволяет нам ускорить наш рост и теперь мы можем удвоить наши усилия направленные на создание нашего культового бренда, расширив нашу платформенную стратегию и развивая сообщество Tile, которое уже ежедневно обнаруживает более двух миллионов предметов в 230 странах и территориях", - заявил он для TechCrunch.



В американском городе Сан-Матео, где базируется эта компания сейчас работает более 100 сотрудников и компания продает свою продукцию как в Интернете так и в розничных магазинах по всему миру.



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Перевод специалиально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/591b24b1005ba Тайл (" Tile ") - это американская компания занимающаяся выпуском подключенных устройств, которые вы можете добавить в брелоки, сумки, чемоданы, ноутбуки или просто в ваш кошелек для того, чтобы отслеживать эти вещи, если они вдруг потеряются и сегодня представители компании заявили, что ими был получен новый раунд финансирования серии "B-1" и средства поступили от американской венчурной компании Bessemer Venture Partners. А кроме того, было дополнительно объявлено, что Tile к настоящему времени достиг двух вех в своём бизнесе, а именно: в 2016 году выручка этой компании достигла 100 млн долл. США и в общей сложности компания продала на рынке уже 10 млн единиц своих устройств.Новый раунд финансирования включал участие в нём как действующих инвесторов в лице таких венчурных компаний как GGV Capital и Khosla Ventures, так и нового инвестора: венчурной компании Lead Edge Capital. К текущему моменту компания Tile привлекла на своё финансирование в общей сложности 59 млн долл. США.Сообщается, что компания выпускает 2 вида своих устройств для отслеживания вещей: оригинальный брелок под ключи под названием Tile Mate и более тонкое устройство, предназначенное для вложения в портмоне (кошельки) под названием Tile Slim. Данные устройства работают вместе с мобильным приложением, которое и можно использовать для поиска потерянных вещей. То есть, если вы, например, забыли где-то свои ключи, то просто запустите в своем смартфоне закачанное ранее приложение и нажмите кнопку "Найти" и устройство вместе с потерянной вещью начнет подавать звуковой сигнал в зоне действия Bluetooth.Однако, если вы вдруг потеряли свою вещь уже на приличном расстоянии, то поисковое устройство Tile в таком случае задействует возможности всего сообщества таких устройств. То есть, если какой-то другой пользователь подобного устройства попадёт в зону действия вашей утерянной вещи, то вы сразу же получите звуковое предупреждение на вашем смартфоне и на карте отобразится текущее местоположение потерянного вами предмета.Стоит отдельно отметить, что число членов этого сообщества сейчас достигло значительных цифр и это является самым большим преимуществом Tile над конкурентами, которые тоже производят аналогичные Bluetooth-подключаемые устройства для поиска потерянных вещей.А кроме того, в прошлом году эта компания запустила свою собственную онлайн-платформу, которая делает её устройство, приложение и сеть доступными для партнеров, чтобы использовать это всё в своих собственных продуктах."Мало того, что продукт компании Tile решает одну очень серьезную проблему для миллионов людей каждый день, но и их траектория роста также чрезвычайно интересна", - сказал г-н Байрон Детер (Byron Deeter), партнер венчурной компании Bessemer Venture Partners, в своем заявлении о новом финансировании. "И мы в восторге от того, что являемся частью подъёма компании Tile, поскольку она растет, чтобы вскоре стать именем нарицательным и обещает стать частью умного поиска вещей".Эти новости о новом финансировании поступили вслед за новостями о назначении нескольких новых членов правления этой компании, включая его первого директора по маркетингу, ветерана маркетинга г-на Саймона Флеминг-Вуда (Simon Fleming-Wood); вице-президента по стратегическому партнерству г-на Рави Адусумилли (Ravi Adusumilli); и вице-президента по продукту г-на Виджай Шанкар (Vijay Shankar).Полученное финансирование будет использоваться для увеличения объема производства устройств, - заявил соучредитель Tile и её исполнительный директор г-н Майк Фарли (Mike Farley)."Новое финансирование позволяет нам ускорить наш рост и теперь мы можем удвоить наши усилия направленные на создание нашего культового бренда, расширив нашу платформенную стратегию и развивая сообщество Tile, которое уже ежедневно обнаруживает более двух миллионов предметов в 230 странах и территориях", - заявил он для TechCrunch.В американском городе Сан-Матео, где базируется эта компания сейчас работает более 100 сотрудников и компания продает свою продукцию как в Интернете так и в розничных магазинах по всему миру.Перевод специалиально для mmgp.ru источник

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