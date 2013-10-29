Российский гигант денежных переводов Qiwi приобретает блокчейн стартап

Российская фирма денежных переводов Qiwiв рамках своего плана предоставления услуг, которые интегрируют технологию, приобрела блокчейн стартап.
По данным государственной службы новостей TASS, стартап носит название Inspirasha, а цена, за которую он был куплен, не разглашается. Хотя известно не так много об этой фирме, в протоколе зарегистрирована компания с таким названием и работает она в вычислительной сфере.
Qiwi заявили TASS, что эта покупка продвинет их уже существующие блокчейн проекты.
В 2015 году QIWI создали ажиотаж, когда предложили свою криптовалюту с поддержкой товаров «BitRuble». После этого компания решила провести полную интеграцию блокчейна и в начале этого года открыла дочернюю компанию, посвященную криптовалютной технологии.
Перевод специально для форума MMGP.ru
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Уникальность