Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Куплю души по 5 поинтов за штуку. Чичиков.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 410,916 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Российский гигант денежных переводов Qiwi приобретает блокчейн стартап

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:23
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 20:18
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 29.10.2013
Сообщений: 2,733
Благодарностей: 1,417
УГ: 6
КП: 0.679
подарки
Российский гигант денежных переводов Qiwi приобретает блокчейн стартап
Российская фирма денежных переводов Qiwiв рамках своего плана предоставления услуг, которые интегрируют технологию, приобрела блокчейн стартап.

По данным государственной службы новостей TASS, стартап носит название Inspirasha, а цена, за которую он был куплен, не разглашается. Хотя известно не так много об этой фирме, в протоколе зарегистрирована компания с таким названием и работает она в вычислительной сфере.

Qiwi заявили TASS, что эта покупка продвинет их уже существующие блокчейн проекты.

В 2015 году QIWI создали ажиотаж, когда предложили свою криптовалюту с поддержкой товаров «BitRuble». После этого компания решила провести полную интеграцию блокчейна и в начале этого года открыла дочернюю компанию, посвященную криптовалютной технологии.

Перевод специально для форума MMGP.ru

Источник

Уникальность
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Новости криптовалют и аналитика рынков
Alex077 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:23
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
QIWI запустила два новых сервиса денежных переводов—«QIWI Клавиатура» и «QIWI Перевод Max Otto Новости платежных систем 12 28.12.2016 15:57
Российский рынок денежных переводов сократился из-за оттока мигрантов Oliver Frank Новости в мире финансов и инвестиций 1 11.03.2016 21:48
Стартап денежных переводов Toast привлек финансирование 850 000$ lannna Новости в мире финансов и инвестиций 1 12.10.2015 18:39
Представлен новый российский мессенджер MoneyTalk с возможностью денежных переводов chu Новости в мире финансов и инвестиций 0 06.07.2015 18:35
Qiwi и «Почта России» создадут сервис денежных переводов kamol_mix Новости платежных систем 1 20.05.2015 12:02

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
CashWell.ru - НОВАЯ Система Автоматического Заработка
От webwmz в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Streichholz
Россия голосовала против выделения транша Украине
От Streichholz в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар hyipmall
Jojofund - jojofund.com
От hyipmall в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Anton88
SanderaGroup.com - рефбек 220% + 3.10$
От Anton88 в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар Pro-Hyip
dollars-inv - dollars-inv.com
От Pro-Hyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар chu
Российский бизнес-акселератор iDealMachine признан одним из лучших акселераторов мира
От chu в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
410,916
Тем
469,814
Сообщений
11,612,665

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube