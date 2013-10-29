Alex077 Мастер

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Купить грин-карту с помощью Биткоина Купить грин-карту с помощью Биткоина? Высокопоставленные чиновники США оценивают влияние криптовалюты на визу EB-5

Иммиграционные службы США активно обсуждают вопрос использования биткоина для оплаты облигаций, связанных со спорной визовой программой.



Контекст:существует несколько способов получить грин-карту или право на постоянное проживание в США. Один из них – инвестиционная виза EB-5, выдаваемая зарубежным инвесторам. Эта визовая программа была начата в 1990-х, чтобы привлечь капитал зарубежных инвесторов в якобы нуждающиеся сферы.



Но в последние месяцы, программа ЕВ-5 переживает жесткую критику на свой адрес. Ее обвиняют в том, что она стала механизмом для богатых инвесторов в открытии себе пути в США и инвестирование в проекты (в основном это элитная недвижимость). Эта ситуация абсолютно не отвечает главной цели программы, с которой она создавалась более 20 лет назад. Учитывая весь шквал критики, даже члены Конгресса начали предлагать ликвидировать программу.

Члены семьи Джареда Кушнера, старшего советника президента США, который также является зятем Дональда Трампа, в начале этого месяца призвали граждан Китая инвестировать в свои проекты с помощью программы EB-5, что спровоцировало яростные споры. Безусловно, сам Президент поддерживает эту инициативу.

Связь с Биткоином:в своихнедавних заявлениях главаВизовой программы для инвесторов-иммигрантов, Лори МакКензи, предполагает, что по сути инвесторы могут оплатить свои облигации для выполнения правил EB-5 с помощью биткоина.



3 марта в Вашингтоне прошло мероприятие, посвященное EB-5. На нем выступила МакКензи где и заявила, что Служба гражданства и иммиграции (CIS) «рассматривает вопросы, связанные с виртуальными валютами вроде Биткоина», а именно «использование валюты для перевода инвестиционных фондов в новое коммерческое предприятие».



«USCIS не может полностью гарантировать какую-либо конкретную форму перевода, но мы продолжим рассматривать доказательства, представленные заявителями, чтобы определить были ли соблюдены соответствующие законодательные и нормативные требования. Также мы будем рассматривать доказательства того, что инвестиционные средства принадлежат заявителю и были приобретены законными путями».



Суть дела: так что же это все значит?



Для начала стоит сказать, что блокчейн – одна из самых главных тем, находящаяся в поле зрения правительства США. Но приведет ли это к какому-то конкретному изменению в политике еще предстоит увидеть. Представитель CIS пока не дает никаких комментариев.



В самом деле, эта тема, которая возникла еще давно, порождает вопросы касательно того, можно ли удовлетворить требования EB-5 доходами в биткоинах. Но пока что общество пришло к единодушному согласию, что правительство не должно оспаривать такое изменение. Как отмечали в прошлом году некоторые эксперты, главное – поступление этих инвестиций, а не в какой валюте они выражены.



Но опять же, это может оказаться спорным вопросом, если отменят EB-5. В то же время, остается неясным, захочет ли администрация Трампа закрывать эту программу.



Перевод специально для форума MMGP.ru



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Уникальность Контекст:существует несколько способов получить грин-карту или право на постоянное проживание в США. Один из них – инвестиционная виза EB-5, выдаваемая зарубежным инвесторам. Эта визовая программа была начата в 1990-х, чтобы привлечь капитал зарубежных инвесторов в якобы нуждающиеся сферы.Но в последние месяцы, программа ЕВ-5 переживает жесткую критику на свой адрес. Ее обвиняют в том, что она стала механизмом для богатых инвесторов в открытии себе пути в США и инвестирование в проекты (в основном это элитная недвижимость). Эта ситуация абсолютно не отвечает главной цели программы, с которой она создавалась более 20 лет назад. Учитывая весь шквал критики, даже члены Конгресса начали предлагать ликвидировать программу.Члены семьи Джареда Кушнера, старшего советника президента США, который также является зятем Дональда Трампа, в начале этого месяца призвали граждан Китая инвестировать в свои проекты с помощью программы EB-5, что спровоцировало яростные споры. Безусловно, сам Президент поддерживает эту инициативу.Связь с Биткоином:в своихнедавних заявлениях главаВизовой программы для инвесторов-иммигрантов, Лори МакКензи, предполагает, что по сути инвесторы могут оплатить свои облигации для выполнения правил EB-5 с помощью биткоина.3 марта в Вашингтоне прошло мероприятие, посвященное EB-5. На нем выступила МакКензи где и заявила, что Служба гражданства и иммиграции (CIS) «рассматривает вопросы, связанные с виртуальными валютами вроде Биткоина», а именно «использование валюты для перевода инвестиционных фондов в новое коммерческое предприятие».«USCIS не может полностью гарантировать какую-либо конкретную форму перевода, но мы продолжим рассматривать доказательства, представленные заявителями, чтобы определить были ли соблюдены соответствующие законодательные и нормативные требования. Также мы будем рассматривать доказательства того, что инвестиционные средства принадлежат заявителю и были приобретены законными путями».Суть дела: так что же это все значит?Для начала стоит сказать, что блокчейн – одна из самых главных тем, находящаяся в поле зрения правительства США. Но приведет ли это к какому-то конкретному изменению в политике еще предстоит увидеть. Представитель CIS пока не дает никаких комментариев.В самом деле, эта тема, которая возникла еще давно, порождает вопросы касательно того, можно ли удовлетворить требования EB-5 доходами в биткоинах. Но пока что общество пришло к единодушному согласию, что правительство не должно оспаривать такое изменение. Как отмечали в прошлом году некоторые эксперты, главное – поступление этих инвестиций, а не в какой валюте они выражены.Но опять же, это может оказаться спорным вопросом, если отменят EB-5. В то же время, остается неясным, захочет ли администрация Трампа закрывать эту программу.

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