MS Pharma привлек $ 45 млн для производства недорогих лекарственных препаратов

Фармацевтический стартап MS Pharma, который расположенный в Аммане (Иордания), привлек $ 45 млн посевного финансирования для производства лекарственных препаратов.
Инвестиции предоставил Европейский банк реконструкции и развития совместно с Международной финансовой корпорацией IFC. Компания планирует использовать привлеченные средства для выхода на новые рынки и для дальнейших разработок недорогих лекарственных препаратов.
Основанная в 2011 году под руководством Гиата Сухтияна (сейчас на должности председателя), MS Pharma является разработчиком и производителем недорогих лекарственных препаратов направленные для лечения сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний.
На сегодняшний день, MS Pharma представлена в 12 странах мира, включая Турцию, Ближний Восток.
Специально для MMGP.RU