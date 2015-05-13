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MS Pharma привлек $ 45 млн для производства недорогих лекарственных препаратов

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MS Pharma привлек $ 45 млн для производства недорогих лекарственных препаратов


Фармацевтический стартап MS Pharma, который расположенный в Аммане (Иордания), привлек $ 45 млн посевного финансирования для производства лекарственных препаратов.
Инвестиции предоставил Европейский банк реконструкции и развития совместно с Международной финансовой корпорацией IFC. Компания планирует использовать привлеченные средства для выхода на новые рынки и для дальнейших разработок недорогих лекарственных препаратов.

Основанная в 2011 году под руководством Гиата Сухтияна (сейчас на должности председателя), MS Pharma является разработчиком и производителем недорогих лекарственных препаратов направленные для лечения сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний.

На сегодняшний день, MS Pharma представлена в 12 странах мира, включая Турцию, Ближний Восток.


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Метки
медицина, новости, привлечение инвестиций, финансирование стартапа
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