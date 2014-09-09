Три блокчейн-стартапа получат $2,25 миллиона на разработку мобильных приложений

МВБ США выделит 2,25 миллиона долларов на разработку приложений по технологии блокчейн
Правительственное Министерство Соединенных Штатов выделило грант трем стартап проектам, которые занимаются разработкой мобильных приложений на основе технологии Blockchain. Сумма выделенных средств на 3 проекта составила 2 миллиона 250 тысяч долларов США. Денежные средства выделены в рамках поддержки и развития бизнеса в сфере инноваций и исследований.
Средства выделялись по программе Small Business Innovation Research Projects, которая является государственной. Всего проект выделил почти 10 миллионов долларов. Остальные средства направили еще 9 стартап-компаниям, которые занимаются сбором и анализом данных, а так же прогнозом исходя из полученных результатов. Так же получили деньги проекты работающие в нише распределения реестра, защите интернет пространства, и IoT. На каждый стартап в среднем пришлось около 750 тысяч долларов. Все средства пойдут на дальнейшую разработку и модернизацию проектов которые были представлены в первом этапе.
Блокчейн стартап BlockCypher уже второй год подряд получает грант. В том году создателям получилось взять 600 000 долларов инвестиций.
Второй блокчейн стартап Digital Bazaar так же получал инвестиции годом ранее и будет продолжать работу над своим нано-проектом
"verifiable claims project".
Последним же стартапом по технологии блокчейн стала команда Evernym, которая изучает и работает над созданием службы по управлению ключами с децентрализованной системой управления
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По материалам forklog.com