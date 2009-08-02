Wind21 Интересующийся

Пол: Мужской Регистрация: 15.05.2017 Сообщений: 9 Благодарностей: 0 УГ: 0 КП: 0.000

Автоматический сборщик криптовалют AutoFaucets

Автосборщик бонусов.

Кранов пока не так много, но бот на автопилоте собирает сатоши. Не обязательно держать включенным сутки, можно включать пару раз в день . Устанавливается как расширение в браузер. Просто укажите кошелек, бот сам скидывает сатоши.

Заработок за сутки выходит несколько тысяч сатоши (сколько точно сказать не могу - у меня не все краны включены, потому как первые два (фрибиткоин и фридогкоин) у меня работают на другом боте - там капча стоит всего 1-1.4 копейки ).

Выводятся сатоши сразу на кошелек(без комиссии) - либо epay либо cryptonator (для догкоинов). Реф отчисления с кранов тоже автоматом идут на кошелек сразу.

Вот список кранов:

1. freebitco.in [НЕ ВЫГОДНО БЕЗ 100% BTC BONUS] popup auth key

За сбор в течении суток выходит от 0.00004440 BTC.

Цена капчи (на 29.03.17) за 1 сбор 0.00000240 BTC

2. freedoge.co.in auth key

За сбор в течении суток выходит от 157.44 DOGE

3. todogecoin.biz [РЕКОМЕНДУЕМ] auth

Сборщик выводит автоматически каждые 10 DOGE

4. tobitcoin.bizauth

Сборщик выводит автоматически каждые 0.000010000 BTC

5. randomwot.ru [НЕ УМРЕТ] Life

За сбор в течении суток выходит от 0.00001000 BTC на epay.info реф-15%

6. AutoFaucets1.tk, AutoFaucets3.tk, AutoFaucets4.tk Life video

За сбор в течении суток выходит от 0.00006600 BTC на epay.info

+ 1 кран и 66 сатошей в час за каждого активного реферала реф-15-100%

7. bitcoinfo [СКОРО!] auth

За сбор в течении суток выходит от 0.00012000 BTC

Бонус за регистрацию 5000 satoshi

Для получения выплат с крана у вас должно быть не менее 5 сообщений и ваша репутация на форуме должна быть больше 10

8. mellowads [В очереди] auth

Выводить собранные сатоши там нельзя, платят там от 3.000 до 30.000 satoshi раз в 24 часа и сатоши можно потратить на рекламу. Вы можете рекламировать там свои реферальные программы!

Так же админ обещает, что будут разные тарифы платные (бесплатный останется) и соответственно доход увеличится. Пока все бесплатно .



Как зарегистрироваться на AutoFaucets?



Открыть страницу регистрации

Ввести адрес вашей электронной почты или адрес биткоин-кошелька и нажать кнопку 'Войти'

Указать имя пользователя

Вести адрес биткоин-кошелька или адрес вашей электронной



Как зарабатывать бесплатные биткоины?

Обновление от 31.03.2017



УСТАНОВИТЕ РАСШИРЕНИЕ!



Итак, в первую очередь для работы Сборщика потребуется любой браузер, построенный на основе браузера Chromium. Это может быть Google Chrome, Яндекс.Браузер, Opera и любая другая модификация. Кроме Амиго



1. Скачайте и распакуйте архив, Скачать сборщик



2. Откройте страницу Расшрения в настройках браузера (Инструменты–>Расширения) либо набрав в адресной строке адрес chrome://extensions/.



Там перейдите в раздел «Расширения» (или "Extenstions"), это второй пункт в меню слева. В разделе расширений в правом верхнем углу найдите галочку «Режим разработчика» ("Developer mode") и кликните по ней, таким образом включив данный режим.



3. Найдите сохраненный файл autofaucets.crx расширения на своем жестком диске и просто перетащите и бросьте его на страницу расширений браузера, разрешите его установку.



После всех проделанных действий в вашем рабочем браузера, справа от адресной строки должен появиться значок сборщика нажмите на него для запуска сбора Сатошей.



На этом настройка непосредственно браузера и Сборщика окончена! Автосборщик бонусов.Кранов пока не так много, но бот на автопилоте собирает сатоши. Не обязательно держать включенным сутки, можно включать пару раз в день . Устанавливается как расширение в браузер. Просто укажите кошелек, бот сам скидывает сатоши.Заработок за сутки выходит несколько тысяч сатоши (сколько точно сказать не могу - у меня не все краны включены, потому как первые два (фрибиткоин и фридогкоин) у меня работают на другом боте - там капча стоит всего 1-1.4 копейки ).Выводятся сатоши сразу на кошелек(без комиссии) - либо epay либо cryptonator (для догкоинов). Реф отчисления с кранов тоже автоматом идут на кошелек сразу.Вот список кранов:1. freebitco.in [НЕ ВЫГОДНО БЕЗ 100% BTC BONUS] popup auth keyЗа сбор в течении суток выходит от 0.00004440 BTC.Цена капчи (на 29.03.17) за 1 сбор 0.00000240 BTC2. freedoge.co.in auth keyЗа сбор в течении суток выходит от 157.44 DOGE3. todogecoin.biz [РЕКОМЕНДУЕМ] authСборщик выводит автоматически каждые 10 DOGE4. tobitcoin.bizauthСборщик выводит автоматически каждые 0.000010000 BTC5. randomwot.ru [НЕ УМРЕТ] LifeЗа сбор в течении суток выходит от 0.00001000 BTC на epay.info реф-15%6. AutoFaucets1.tk, AutoFaucets3.tk, AutoFaucets4.tk Life videoЗа сбор в течении суток выходит от 0.00006600 BTC на epay.info+ 1 кран и 66 сатошей в час за каждого активного реферала реф-15-100%7. bitcoinfo [СКОРО!] authЗа сбор в течении суток выходит от 0.00012000 BTCБонус за регистрацию 5000 satoshiДля получения выплат с крана у вас должно быть не менее 5 сообщений и ваша репутация на форуме должна быть больше 108. mellowads [В очереди] authВыводить собранные сатоши там нельзя, платят там от 3.000 до 30.000 satoshi раз в 24 часа и сатоши можно потратить на рекламу. Вы можете рекламировать там свои реферальные программы!Так же админ обещает, что будут разные тарифы платные (бесплатный останется) и соответственно доход увеличится. Пока все бесплатно .Как зарегистрироваться на AutoFaucets?Открыть страницу регистрацииВвести адрес вашей электронной почты или адрес биткоин-кошелька и нажать кнопку 'Войти'Указать имя пользователяВести адрес биткоин-кошелька или адрес вашей электроннойКак зарабатывать бесплатные биткоины?Обновление от 31.03.2017УСТАНОВИТЕ РАСШИРЕНИЕ!Итак, в первую очередь для работы Сборщика потребуется любой браузер, построенный на основе браузера Chromium. Это может быть Google Chrome, Яндекс.Браузер, Opera и любая другая модификация. Кроме Амиго1. Скачайте и распакуйте архив, Скачать сборщик2. Откройте страницу Расшрения в настройках браузера (Инструменты–>Расширения) либо набрав в адресной строке адрес chrome://extensions/.Там перейдите в раздел «Расширения» (или "Extenstions"), это второй пункт в меню слева. В разделе расширений в правом верхнем углу найдите галочку «Режим разработчика» ("Developer mode") и кликните по ней, таким образом включив данный режим.3. Найдите сохраненный файл autofaucets.crx расширения на своем жестком диске и просто перетащите и бросьте его на страницу расширений браузера, разрешите его установку.После всех проделанных действий в вашем рабочем браузера, справа от адресной строки должен появиться значок сборщика нажмите на него для запуска сбора Сатошей.На этом настройка непосредственно браузера и Сборщика окончена!

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