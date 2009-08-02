Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Старый Сегодня, 18:50
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 15.05.2017
Сообщений: 9
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Автоматический сборщик криптовалют
AutoFaucets
Автосборщик бонусов.
Кранов пока не так много, но бот на автопилоте собирает сатоши. Не обязательно держать включенным сутки, можно включать пару раз в день . Устанавливается как расширение в браузер. Просто укажите кошелек, бот сам скидывает сатоши.
Заработок за сутки выходит несколько тысяч сатоши (сколько точно сказать не могу - у меня не все краны включены, потому как первые два (фрибиткоин и фридогкоин) у меня работают на другом боте - там капча стоит всего 1-1.4 копейки ).
Выводятся сатоши сразу на кошелек(без комиссии) - либо epay либо cryptonator (для догкоинов). Реф отчисления с кранов тоже автоматом идут на кошелек сразу.
Вот список кранов:
1. freebitco.in [НЕ ВЫГОДНО БЕЗ 100% BTC BONUS] popup auth key
За сбор в течении суток выходит от 0.00004440 BTC.
Цена капчи (на 29.03.17) за 1 сбор 0.00000240 BTC
2. freedoge.co.in auth key
За сбор в течении суток выходит от 157.44 DOGE
3. todogecoin.biz [РЕКОМЕНДУЕМ] auth
Сборщик выводит автоматически каждые 10 DOGE
4. tobitcoin.bizauth
Сборщик выводит автоматически каждые 0.000010000 BTC
5. randomwot.ru [НЕ УМРЕТ] Life
За сбор в течении суток выходит от 0.00001000 BTC на epay.info реф-15%
6. AutoFaucets1.tk, AutoFaucets3.tk, AutoFaucets4.tk Life video
За сбор в течении суток выходит от 0.00006600 BTC на epay.info
+ 1 кран и 66 сатошей в час за каждого активного реферала реф-15-100%
7. bitcoinfo [СКОРО!] auth
За сбор в течении суток выходит от 0.00012000 BTC
Бонус за регистрацию 5000 satoshi
Для получения выплат с крана у вас должно быть не менее 5 сообщений и ваша репутация на форуме должна быть больше 10
8. mellowads [В очереди] auth
Выводить собранные сатоши там нельзя, платят там от 3.000 до 30.000 satoshi раз в 24 часа и сатоши можно потратить на рекламу. Вы можете рекламировать там свои реферальные программы!
Так же админ обещает, что будут разные тарифы платные (бесплатный останется) и соответственно доход увеличится. Пока все бесплатно .

Как зарегистрироваться на AutoFaucets?

Открыть страницу регистрации
Ввести адрес вашей электронной почты или адрес биткоин-кошелька и нажать кнопку 'Войти'
Указать имя пользователя
Вести адрес биткоин-кошелька или адрес вашей электронной

Как зарабатывать бесплатные биткоины?
Обновление от 31.03.2017

УСТАНОВИТЕ РАСШИРЕНИЕ!

Итак, в первую очередь для работы Сборщика потребуется любой браузер, построенный на основе браузера Chromium. Это может быть Google Chrome, Яндекс.Браузер, Opera и любая другая модификация. Кроме Амиго

1. Скачайте и распакуйте архив, Скачать сборщик

2. Откройте страницу Расшрения в настройках браузера (Инструменты–>Расширения) либо набрав в адресной строке адрес chrome://extensions/.

Там перейдите в раздел «Расширения» (или "Extenstions"), это второй пункт в меню слева. В разделе расширений в правом верхнем углу найдите галочку «Режим разработчика» ("Developer mode") и кликните по ней, таким образом включив данный режим.

3. Найдите сохраненный файл autofaucets.crx расширения на своем жестком диске и просто перетащите и бросьте его на страницу расширений браузера, разрешите его установку.

После всех проделанных действий в вашем рабочем браузера, справа от адресной строки должен появиться значок сборщика нажмите на него для запуска сбора Сатошей.

На этом настройка непосредственно браузера и Сборщика окончена!
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