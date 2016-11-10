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Проект Илона Маска будет предоставлять интернет пассажирам самолетов и кораблей

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Проект Илона Маска будет предоставлять интернет пассажирам самолетов и кораблей

Пассажиры самолетов смогут пользоваться WI-FI благодаря спутнику SPACE X

Илон Маск с помощью своего проекта SpaceX смог запустить спутник Inmarsat-5 F4 который будет предоставлять клиентам авиаперевозок интернет по технологии Wi-Fi. Осуществлен запуск спутника благодаря ракете-носителю Falcon 9.

В группе спутников Global Xpress, Inmarsat-5 F4 стал четвертым который предоставляет доступ к интернету на воде, в воздухе и на земной поверхности.

По инсайдерской информации спутник будет предоставлять высокоскоростной интернет Wi-Fi пассажирам самолетов и морских кораблей. Основными потребителями выступят именно гражданские пассажиры, а не специальные подразделения и тп.

Запуск ракеты которая доставила спутник на орбиту состоялся в американском городе Флорида. В работе не обнаружено проблем, носитель полностью выполнил свою функцию и доставил спутник на нужные координаты.

Новый спутник Inmarsat-5 F4 является одним из крупнейших в группе. Масса спутника более 6 000 кг, производством занималась компания Boeing.


Уникальность: 100.00%
По материалам : bykvu.com
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Метки
интернет, стартап, технологии
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