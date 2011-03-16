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Чиновники задумали создать госоператора для сбора больших пользовательских данных с о

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Чиновники задумали создать госоператора для сбора больших пользовательских данных с о
Для регулирования больших пользовательских данных (БПД, см. врез) может появиться специальная структура, следует из проекта поправок в закон «Об информации» («Ведомости» ознакомились с текстом). Она будет собирать их со всех операторов таких данных, ими могут быть как госорганы, так и юридические или физические лица. Для финансирования работы госоператора может быть создан специальный фонд. Пополнять его будут ежеквартальные отчисления операторов БПД с доходов от обработки данных для рекламной деятельности. Ставка может составить 2%.

Согласно отчетности компаний, в I квартале 2017 г. «Яндекс» заработал на рекламе 19 млрд руб., а Mail.Ru Group – 4,8 млрд руб. Таким образом, отчисления в фонд могли бы составить 380 млн и 96 млн руб. соответственно.

Об идее такого регулирования знают сотрудник профильного ведомства и сотрудник крупного интернет-холдинга. С версией законопроекта недавно ознакомилась и президент холдинга Infowatch, глава рабочей подгруппы «Интернет + общество» при администрации президента Наталья Касперская, сообщила она «Ведомостям». Рабочая группа, которую возглавляет помощник президента Игорь Щеголев, создана для исполнения поручений Владимира Путина по итогам форума «Интернет-экономика» в декабре 2015 г. Знает о такой идее и человек, близкий к одному из операторов связи.

источник

p.s. быть может, под это и переориентируют загнувшийся отечественный поисковик "спутник"
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Последний раз редактировалось Stas0n; Сегодня в 18:15.
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