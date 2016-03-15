Финтех стартап Moni привлек $3 млн. инвестиций

Финтех платформа Moni из Буэнос-Айрес привлекла $3 млн. инвестиций.
Финансирование внес International Finance Corporation (IFC), входящий в состав World Bank Group.
Компания будет использовать средства для ускорения своего роста и расширения ассортимента своей продукции и дальнейшего улучшения условий получения кредитов для underbanked consumers (клиентов не охваченных банковским сервисом) с низким уровнем процентных ставок и более устойчивых кредитных продуктов: такие как микро-кредиты в рассрочку.
Компания Moni была основана аргентинскими предпринимателями Хуаном Пабло Браззо и Алехандро Эстрадой. Мони предоставляет кредиты, в том числе для оплаты товаров и овердрафт, срочные кредиты и погашение чеков для underbanked consumers.
Через совю запатентованную технологию, компания позволяет потребителям подать заявку на получение кредита и оплатить телекоммуникационные, коммунальные и другие счета через мобильное приложение.
На сегодняшний день платформа одобрила более 200 тыс. кредитов в Аргентине и Мексике.
Перевод специально для mmgp: http://www.finsmes.com/2017/05/moni-...n-funding.html
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