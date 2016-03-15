Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Моисей водил бесплатно, а мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 410,906 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Финтех стартап Moni привлек $3 млн. инвестиций

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:51
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:03
#1
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.12.2016
Сообщений: 360
Благодарностей: 35
УГ: 1
КП: 0.051
подарки
Финтех стартап Moni привлек $3 млн. инвестиций

Финтех платформа Moni из Буэнос-Айрес привлекла $3 млн. инвестиций.

Финансирование внес International Finance Corporation (IFC), входящий в состав World Bank Group.

Компания будет использовать средства для ускорения своего роста и расширения ассортимента своей продукции и дальнейшего улучшения условий получения кредитов для underbanked consumers (клиентов не охваченных банковским сервисом) с низким уровнем процентных ставок и более устойчивых кредитных продуктов: такие как микро-кредиты в рассрочку.


Компания Moni была основана аргентинскими предпринимателями Хуаном Пабло Браззо и Алехандро Эстрадой. Мони предоставляет кредиты, в том числе для оплаты товаров и овердрафт, срочные кредиты и погашение чеков для underbanked consumers.

Через совю запатентованную технологию, компания позволяет потребителям подать заявку на получение кредита и оплатить телекоммуникационные, коммунальные и другие счета через мобильное приложение.

На сегодняшний день платформа одобрила более 200 тыс. кредитов в Аргентине и Мексике.

Перевод специально для mmgp: http://www.finsmes.com/2017/05/moni-...n-funding.html

https://text.ru/antiplagiat/591b05e73249e
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
Arise вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:51
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Российский финтех-стартап «ID Finance» привлек $50 млн инвестиций CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 0 16.02.2017 17:12
Британский финтех-стартап Tandem привлек $43 млн инвестиций CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 0 03.01.2017 20:58
Финтех-стартап LendUp привлек $47,5 млн инвестиций CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 4 29.11.2016 17:26
Финтех-стартап Zooz привлек $24 млн инвестиций CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 1 04.05.2016 17:39
Украинский финтех-стартап TRData привлек $1,3 млн инвестиций CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 2 15.03.2016 19:51

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар AlexGOO
Сбалансированный - AlexGOO - (Fx-Trend)
От AlexGOO в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар hyipler
Продам Мониторинг
От hyipler в разделе «Архив»
Аватара нет
Профессиональная настройка кампании в Яндекс Директ | Web-context.biz
От Dr_Tapac в разделе «Контекстная реклама»
Аватара нет
invest-n-surf - invest-n-surf.com
От Patrol в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Aisller
Аналитика от zhe_nek. Конкурс InstaForex
От Aisller в разделе «Аналитика от частных трейдеров»
Аватар pilot10
Завершён краудсейл украинской биткойн-биржи
От pilot10 в разделе «Новости криптовалют»
.     
Пользователей
410,906
Тем
469,803
Сообщений
11,612,227

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube