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Разработчик носимого аутентификатора Nymi привлек $15 миллионов

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Разработчик носимого аутентификатора Nymi привлек $15 миллионов

Nymi, расположенная в Торонто (Канада) компания-создатель носимого аутентификатора Nymi Band, закрыла раунд финансирования Серии Б, получив 15 миллионов долларов инвестиций. Раунд возглавил новый инвестор GII Tech из Дубая при участии существующих инвесторов Relay Ventures и Ignition Partners.

Компания намерена использовать полученные средства для расширения своей деятельности.

Основанная в 2011 году Карлом Мартином, выполняющим обязанности генерального директора, компания Nymi использует результаты 10 лет исследовательских работ Университета Торонто и предлагает носимый аутентификатор Nymi Band, который был разработан в 2014 году. Устройство использует сердечный ритм пользователя в качестве биометрического идентификатора и позволяет осуществлять непрерывную аутентификацию на основе присутствия с помощью запатентованных безопасных коммуникационных систем Bluetooth и NFC (ближняя бесконтактная связь).


Благодаря единственному биометрическому событию аутентификации, Nymi Band создает сеть персональной аутентификации вокруг пользователя посредством Bluetooth и NFC. Когда эта сеть активирована, учетные данные могут безопасно и непрерывно передаваться на подготовленные устройства в радиусе действия до тех пор, пока Nymi Band не будет снят с запястья пользователя. Nymi Band может аутентифицировать человека, используя различные биометрические методы, включая HeartID, уникальную технологию аутентификации сердцебиения компании Nymi, а также Touch ID от Apple и другие надежные методы аутентификации.


Nymi Band - это носимый, постоянный аутентификатор, который обеспечивает постоянное распознавание на предприятии. Работодатель может использовать Nymi Band в командах для безопасной и удобной аутентификации сотрудников. Персонал, использующий Nymi Band, может значительно минимизировать затраты времени на каждый процесс аутентификации в течение дня, от взаимодействия с системой управления учетными данными до систем контроля физического доступа.

В последнее время компания сосредоточилась на приложениях промышленного интернета вещей и планирует развитие в этом направлении.

Уникальность


Перевод специально для MMGP.ru
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