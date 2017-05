veranika55 Профессионал

На фоне успешных продаж - $1.8 млрд. за год, Sega сообщила о концепции развития



Впервые за много лет Sega, кажется, четко представляет то, как она хочет подойти к игровой индустрии. И теперь официально объявлено, что она планирует сделать.



В презентации для инвесторов, компания Sega раскрыла свои “планы до 2020 года”. Компания настроена на будущее, где она расширяет существующие бренды, и строит новые продукты специально для рынка ПК в Северной Америке и Европе. Все это приходит на фоне успешного финансового 2017 года и прибыльных продаж Persona 5 и Total War. По данным Warhammer объем продаж за последние 12 месяцев (с 31 марта 2016 года по 31 марта 2017 года) составил $1,8 млрд. (205,7 млрд. японских иен). Это на 8% выше, чем за аналогичный период годом раннее. В будущем компания хочет продолжить свое восходящее развитие, используя инвестирование для усиления наиболее перспективных объектов.



В рамках “планов до 2020 года” Sega опубликовала серию слайдов, которые проливают свет на то, что они планируют сделать. В слайдах под названием “создать продукты, которые станут глобальными хитами” Sega сообщила, что хочет сосредоточиться сначала на своей интеллектуальной собственности.







Sega объяснила, что не хочет возвращаться к платформам на которых она уже работает. Вместо этого, хочет создать сильные, узнаваемые персонажи и игровые бренды, которые люди будут искать независимо от того, на чем они играют. Для этого будут использоваться различные устройства для считывания игр. Также Sega хочет усилить влияние своих уже существующих брендов путем обеспечения работы на PC, приставках и мобильных телефонах. Sega хочет запустить свои игры одновременно для всех устройств по всему миру.



В другом слайде, Sega отмечает, что организует собственные студии для продуктов, над которыми работает. Например, североамериканские команды Sega занимаются развитием Соник, Company of Heroes, and Dawn of War. В планах Sega сделать так, чтобы команды в Северной Америке, Европе и Азии также работали над адаптацией созданных персонажей и продуктов к новым устройствам.



Некоторые планы Sega уже стали сбываться в последнее время. В прошлом месяце компания впервые запустила оригинальную игру Bayonetta от разработчика Platinum Games для ПК. 25 мая тоже самое Sega сделает с культовым шутером Vanquish.







Наконец, Sega разработала детальный план продвижения, упаковки и распространения своих продуктов. Для цифровой продукции Sega хочет “создать цифровой маркетинговый бизнес”, который сможет перемещать игроков из одной игры в другую в пределах экосистемы Sega. А для игр, записанных на носителях информации, Sega хочет получать дополнительный доход, передав на аутсортинг собственные разработки. Также будут развиваться и дорабатываться игровые движки (Unity,CryEngine и Unreal).



В конце концов, Sega максимально сфокусирована на обеспечении работы игр на разных устройствах. Компания думает, что сможет построить успешный бизнес, делая качественные игры под бренды, которые люди знают и любят. Все это работает для Disney и Nintendo, скорее всего сможет сработать и для Sega.



Специально для mmgp.ru



Переведено по материалам

https://venturebeat.com/2017/05/15/s...ng-more-on-pc/



100% уникальный текст

