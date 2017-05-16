Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Astoria Bank - astoriabank.org

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 17:22
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Красноярск
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.09.2008
Сообщений: 25,911
Благодарностей: 5,715
УГ: 2
КП: 0.170
подарки
награды Нострадамус Ветеран MMGP.RU 
Astoria Bank - astoriabank.org
Я не админ проекта, админа не знаю, куплен просто листинг...

Новый проект: Astoria Bank
Цитата:
Наша программа предназначена для людей, которые хотят достичь финансовой свободы, но не могут этого сделать, потому что они не являются финансовыми экспертами.
Astoriabank.org - это долгосрочная высокодоходная программа частных кредитов, подкрепленная трейдингом на рынке Форекс и инвестирование в различные фонды и деятельность. Прибыль от этих инвестиций используется для расширения нашей программы и повышения ее стабильности на долгосрочную перспективу.
Старт May 16, 2017

План:
Цитата:
4.5% Daily For 25 Days
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
Plan 1 $10.00 - $50.00 4.50

-Принимают: Perfect Money
-SSL - COMODO CA Limited
-Реф программа: до 25%
-Лицензия ГК
-Выплаты инстант

Цитата:
Check GoldCoders' HYIP Manager License
astoriabank.org - Licensed

<<<Просмотреть и зарегистрироваться>>>


Наш вклад:
Date : 05/16/2017 12:55
From/To Account : U14756050
Amount : -30.00
Currency : USD
Batch : 176249846
Memo : Shopping Cart Payment. Deposit to astoriabank.org User richinvestmonitor.
-------------------------
Date : 05/16/2017 14:34
From/To Account : U14756050
Amount : -20.00
Currency : USD
Batch : 176258685
Memo : Shopping Cart Payment. Deposit to astoriabank.org User richinvestmonitor.


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mixpepper22 вне форума  
Старый Сегодня, 17:32
#2
Профессионал
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Возраст: 25
Адрес: Какая разница...
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.09.2015
Сообщений: 7,506
Благодарностей: 3,689
УГ: 57
КП: 0.329
Re: Astoria Bank - astoriabank.org
Цитата:
Сообщение от mixpepper22 Посмотреть сообщение
-Реф программа: до 25%
Если я правильно понял то рефка тут именно 25%, ну или админ как-то неправильно выражается судя по инфе на сайте...

__________________
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Conqueror-V на форуме  
Сказали спасибо 2 раз(а):
Svunter (Сегодня), Vovan356 (Сегодня)
Старый Сегодня, 17:52
#3
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.02.2017
Сообщений: 29
Благодарностей: 2
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Astoria Bank - astoriabank.org
с рефкой реально непонятки, а если она действительно 25%, нахер тогда сюда лезть
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reallyOo вне форума  
Старый Сегодня, 17:55
#4
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Warsaw
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 20.03.2017
Сообщений: 229
Благодарностей: 49
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Astoria Bank - astoriabank.org
Ну момент с рефкой этот надо подточнить вообще, с такой рефкой он не вытенит партизанить. Умрет очень быстро.
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maqueen вне форума  
Старый Сегодня, 18:19
#5
MAFIA.ONE
Премиум
 
Аватар Svunter
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 28.12.2015
Сообщений: 5,017
Благодарностей: 830
УГ: 9
КП: 0.076
Re: Astoria Bank - astoriabank.org
Цитата:
Сообщение от Conqueror-V Посмотреть сообщение
Если я правильно понял то рефка тут именно 25%
Да так и есть, четко написано что 25%, вот только не ясно от прибыли или от депа. В любом случае -много и не по партизански.
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Svunter на форуме  
Старый Сегодня, 18:21
#6
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: New Zealand
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.01.2011
Сообщений: 4,569
Благодарностей: 1,879
УГ: 17
КП: 0.121
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Re: Astoria Bank - astoriabank.org
Может в этом и есть смысл что рефка является частью профита,которая сразу идет инвестору?
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Старый Сегодня, 18:39
#7
MAFIA.ONE
Премиум
 
Аватар Svunter
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 28.12.2015
Сообщений: 5,017
Благодарностей: 830
УГ: 9
КП: 0.076
Re: Astoria Bank - astoriabank.org
Хотя дочитался, реально 25% от депа, может ошибка просто?
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Mafia.one - Блог крестного отца. Успешные инвестиции в HYIP и FOREX. ПОВЫШЕННЫЙ РЕФБЕК. СТРАХУЕМ ОТ ПОТЕРЬ В ХАЙПАХ
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