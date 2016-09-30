Сеть электрозаправок ChargePoint привлекла очередные $24 млн

ChargePoint привлекает очередные $24 млн венчурного капитала, приблизившись к своей цели в $125 млн в этом году.
Это еще один шаг к глобальной экспансии и, возможно даже, расширение на рынок летающих автомобилей.
В марте компания закрыла раунд финансирования в размере $82 млн, возглавляемый Daimler, для развития своей сети зарядок электромобилей в Европе. По данным SEC, компания ChargePoint за последние несколько месяцев привлекла чуть более $106 млн. В результате чего общая сумма всех привлеченных средств составила $279 млн.
Предыдущими инвесторами компании являются Linse Capital, Rho Capital Partners, Braemar Energy Ventures и BMW Ventures.
Компания имеет более 33 000 зарядных станций и является крупнейшим поставщиком услуг EV в США. Теперь она рассматривает Европу (второй по величине рынок EV в мире) в качестве следующей возможности для роста.
ChargePoint расширяется на европейские страны, стремясь продвигать быструю зарядку. На прошлой неделе компания подписала контракт на поставку 200 своих систем для InstaVolt в США, которые будут установлены вдоль популярных маршрутов в стране.
"В настоящее время на рынке существуют десятки поставщиков EV-оборудования и все они работают по-разному и часто требуют, чтобы водители подписывались на отдельные учетные записи, что создает путаницу и неудобство"
- объясняют в компании свою европейскую стратегию.
Рынок электромобилей в Европе растет, но не так быстро, как многие прогнозировали. Согласно данным British Automotive Industry Data, в 2016 году в Западной Европе количество электромобилей с аккумуляторной батареей выросло на 4,6%. В этом году, однако, продажи набирают обороты в регионе.
В прошлом месяце компания заявила, что разработает быструю зарядку для взлетно-посадочного транспортного парка, о котором мечтает Uber. (Uber впервые предложил идею в октябре прошлого года в официальном документе и недавно провел саммит, на котором эксперты обсуждали эту концепцию).
В январе ChargePoint представила 400-киловаттное быстрое зарядное устройство, которое может заряжать автобусы, автомобили и грузовики (и, возможно, летающие автомобили) за считанные минуты. Компания заявила, что зарядные устройства разработаны для "следующих 10 лет в транспортных технологиях".
Таким образом, в следующем десятилетии инфраструктура ChargePoint может простираться за пределы навесов автостоянок. Это может выглядеть примерно так:
Перевод специально для mmgp.ru