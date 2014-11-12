Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Куплю души по 5 поинтов за штуку. Чичиков.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 410,900 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

WiseDeposit !!! Аналог СуперКопилки - проект на годы!!!

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Предложения по страховке и возврату реферальной комиссии. Не создавайте темы только лишь с предложением зарегистрироваться под вами.
При поддержке
Инвестиции в интернете с Profvest
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:20
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:48
#1
Интересующийся
 
Регистрация: 02.12.2014
Сообщений: 115
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
WiseDeposit !!! Аналог СуперКопилки - проект на годы!!!
Предлагаю рефбэк с 1 линии в долгосрочный социальный инвестиционный проект "WiseDeposit" работающий с 13 мая 2017 г.
Проект создан по принципу нашумевшей СуперКопилки, которая платит до сих пор, уже 4 год подряд!

Перейти на сайт можна по моей подписи внизу. Мин. вклад - 0.1 $ .

Всем своим партнерам в проекте "WiseDeposit",
предлагаю многоуровневый рефбэк до 250%!!!*
Рефбэк разбит по уровням:

1. Рефбек 250% выплачивается партнерам с общей суммой взносов до 5 долларов*
2. Рефбек 100% выплачивается партнерам с общей суммой взносов от 5 до 10 долларов *
3. Рефбек 70% выплачивается партнерам с общей суммой взносов от 10 до 20 долларов *
4. Рефбек 50% выплачивается партнерам с общей суммой взносов от 20 долларов и выше*

*Во время подсчета рефбэка все Ваши вклады суммируются!

В дальнейшем партнеры, у которых общая сумма вкладов будет больше 100 долларов, кроме постоянного рефбэка 50%, будут получать еще и приятные денежные бонусы каждого 1 числа нового месяца (зависит от Вашей личной активности)


WiseDeposit – это система накоплений, которая помогает легко накопить нужную сумму, с прибавкой Бонуса +25% в месяц к вашим накоплениям. Проект работает и ответственно платит!

Помощь по проекту: скайп - kossway; (в личку предоставлю другие данные при необходимости)

Условия предоставления рефбэка :

- Регистрация по ссылке в моей подписи.
- После регистрации - отписываемся мне в личке или добавляемся в скайп (указываем ник в проекте) - я проверяю действительно ли Вы зарегистрировались подо мной.
- После получения рефбэка отписываемся в этой теме. (важно).

Присоединяйтесь и больших Вам прибылей!

добавлено через 6 минут
Внимание! Майская Акция! "Первых 3 участника, кто зарегистрируется в этом месяце в WiseDeposit по моей ссылке (в подписи), в дальнейшем на протяжении всего времени участия в проекте будут получать от меня 100 % рефбэк вне зависимости от суммы пополнений" После регистрации сразу пишите в скайп (kossway),в личку или в этой теме, поддержка и консультация по любым вопросам
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

https://www.wisedeposit.com/?p=kossway
Последний раз редактировалось crazyxxx; Сегодня в 16:58. Причина: Добавлено сообщение
crazyxxx на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:20
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
На чем заработать в интернете в ближайшие годы BigBoi Новости в мире финансов и инвестиций 85 17.11.2016 21:57
Силуанов пообещал не повышать налоги в ближайшие годы moskva Новости в мире финансов и инвестиций 9 23.06.2016 04:18
Как изменились расходы украинцев за последние годы leovit Новости в мире финансов и инвестиций 1 24.03.2016 17:16
Нужен аналог Cron на Php или аналог xDi Веб-программирование 6 26.06.2015 10:06
Нефть значительно подорожает в ближайшие годы. and1s Новости в мире финансов и инвестиций 2 12.11.2014 21:43

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Surf 13 Instantly - www.surf13instantly.com
От Henry в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар LSasha
Семинары Арбайтена - Цикл Неделя Черного SEO
От LSasha в разделе «Поисковая оптимизация»
Аватар Пашок Соловьёв
fruit-classic.ru Fruit-Classic
От Пашок Соловьёв в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар dzjekvorobej
u-matrix.org - U-Matrix
От dzjekvorobej в разделе «Прочие виды заработка»
Аватар dengov
Пара из Шотландии нашла в старом стуле украшения с бриллиантами
От dengov в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Глава ЛНР обещает выплату пенсий и зарплат бюджетникам с 16 марта
От Wind of freedom в разделе «Политика и экономика»
.     
Пользователей
410,900
Тем
469,787
Сообщений
11,611,694

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube