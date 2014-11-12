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WiseDeposit !!! Аналог СуперКопилки - проект на годы!!!
Предлагаю рефбэк с 1 линии в долгосрочный социальный инвестиционный проект "WiseDeposit" работающий с 13 мая 2017 г.
Проект создан по принципу нашумевшей СуперКопилки, которая платит до сих пор, уже 4 год подряд!
Перейти на сайт можна по моей подписи внизу. Мин. вклад - 0.1 $ .
Всем своим партнерам в проекте "WiseDeposit",
предлагаю многоуровневый рефбэк до 250%!!!*
Рефбэк разбит по уровням:
1. Рефбек 250% выплачивается партнерам с общей суммой взносов до 5 долларов*
2. Рефбек 100% выплачивается партнерам с общей суммой взносов от 5 до 10 долларов *
3. Рефбек 70% выплачивается партнерам с общей суммой взносов от 10 до 20 долларов *
4. Рефбек 50% выплачивается партнерам с общей суммой взносов от 20 долларов и выше*
*Во время подсчета рефбэка все Ваши вклады суммируются!
В дальнейшем партнеры, у которых общая сумма вкладов будет больше 100 долларов, кроме постоянного рефбэка 50%, будут получать еще и приятные денежные бонусы каждого 1 числа нового месяца (зависит от Вашей личной активности)
WiseDeposit – это система накоплений, которая помогает легко накопить нужную сумму, с прибавкой Бонуса +25% в месяц к вашим накоплениям. Проект работает и ответственно платит!
Помощь по проекту: скайп - kossway; (в личку предоставлю другие данные при необходимости)
Условия предоставления рефбэка :
- Регистрация по ссылке в моей подписи.
- После регистрации - отписываемся мне в личке или добавляемся в скайп (указываем ник в проекте) - я проверяю действительно ли Вы зарегистрировались подо мной.
- После получения рефбэка отписываемся в этой теме. (важно).
Присоединяйтесь и больших Вам прибылей!
добавлено через 6 минут
Внимание! Майская Акция! "Первых 3 участника, кто зарегистрируется в этом месяце в WiseDeposit по моей ссылке (в подписи), в дальнейшем на протяжении всего времени участия в проекте будут получать от меня 100 % рефбэк вне зависимости от суммы пополнений" После регистрации сразу пишите в скайп (kossway),в личку или в этой теме, поддержка и консультация по любым вопросам
Последний раз редактировалось crazyxxx; Сегодня в 16:58.
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