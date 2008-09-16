Приглашаем на Blockchain & Bitcoin Conference St. Petersburg (22 июня, СПб)

В Санкт-Петербурге пройдёт крупная блокчейн-конференция
22 июня в Санкт-Петербурге пройдёт Blockchain & Bitcoin Conference St. Petersburg
. Главными ее темами станут блокчейн в банковском секторе и законодательное регулирование цифровых валют.
Событие входит в сеть Blockchain & Bitcoin Conference – первую и самую крупную сеть криптоконференций в Европе. Организатор – компания Smile-Expo – проводит подобные события в пяти странах: России, Украине, Эстонии, Чехии и Швеции.
В качестве спикеров выступят представители инновационных банков, предприниматели, авторы блокчейн-стартапов, а также эксперты в вопросах регулирования.
Помимо основного потока, в программу войдёт два отдельных блока – банковская сессия и дискуссионная панель по юридическим вопросам.
Какие банковские процессы успешно переведены на блокчейн? Появления каких сервисов ожидать в ближайшие пару лет? Когда в российском законодательстве появятся понятия «криптовалюта» и «блокчейн»? Как это повлияет на развитие криптоиндустрии? Эксперты ответят на эти и другие вопросы.
Параллельно с конференцией пройдёт выставка. На ней будут представлены оборудование и софт для майнинга, биткоин-кошельки, трейдинговые площадки, а также сервисы-помощники для краудфандинга.
Новости о подготовке к мероприятию читайте на сайте Blockchain & Bitcoin Conference St. Petersburg
. Регистрация уже открыта.
Форум MMGP выступил информационным партнером мероприятия.