Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Приглашаем на Blockchain & Bitcoin Conference St. Petersburg (22 июня, СПб)

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Криптовалюты. Обсуждение теоретических вопросов.
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Внимание Приглашаем на Blockchain & Bitcoin Conference St. Petersburg (22 июня, СПб)

В Санкт-Петербурге пройдёт крупная блокчейн-конференция


22 июня в Санкт-Петербурге пройдёт Blockchain & Bitcoin Conference St. Petersburg. Главными ее темами станут блокчейн в банковском секторе и законодательное регулирование цифровых валют.

Событие входит в сеть Blockchain & Bitcoin Conference – первую и самую крупную сеть криптоконференций в Европе. Организатор – компания Smile-Expo – проводит подобные события в пяти странах: России, Украине, Эстонии, Чехии и Швеции.

В качестве спикеров выступят представители инновационных банков, предприниматели, авторы блокчейн-стартапов, а также эксперты в вопросах регулирования.

Помимо основного потока, в программу войдёт два отдельных блока – банковская сессия и дискуссионная панель по юридическим вопросам.

Какие банковские процессы успешно переведены на блокчейн? Появления каких сервисов ожидать в ближайшие пару лет? Когда в российском законодательстве появятся понятия «криптовалюта» и «блокчейн»? Как это повлияет на развитие криптоиндустрии? Эксперты ответят на эти и другие вопросы.

Параллельно с конференцией пройдёт выставка. На ней будут представлены оборудование и софт для майнинга, биткоин-кошельки, трейдинговые площадки, а также сервисы-помощники для краудфандинга.

Новости о подготовке к мероприятию читайте на сайте Blockchain & Bitcoin Conference St. Petersburg. Регистрация уже открыта.


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