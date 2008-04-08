Black Cash - Black-cash.online

BLACK CASH — это частный интернет проект в котором каждый участник может получать свою долю прибыли от операций обналичивания денежных средств компаниям. Наш бизнес основан на огромной востребованности компаний с правовой организационной формой ООО (Общество с Ограниченной Ответственностью) к выводу денег с расчетных счетов. Это связано с тем, что юридически все заработанные средства в ООО принадлежат компании, а не ее владельцу. Конечно руководитель фирмы может установить себе и подставным сотрудникам высокую зарплату, но в этом случае государство заберет в виде налогов и отчислений в фонды (пенсионый, страхования) порядка 30% от обналичиваемой суммы. Мы же предлагаем обналичку средств через перечисление на наши расчетные счета по официальным договорам и берем за свои услуги 8%. Наша работа состоит в подборе людей желающих зарегистрировать на себя компанию за вознаграждение, регистрации ООО с постановкой в налоговом органе, подписанием договоров с контрагентами, получением средств в банках партнерах с налаженными связями. Так как количество компаний желающих с нами работать постоянно растет (даже с условием, что начинаем сотрудничество только по рекомендациям от проверенных руководителей) нашей собственной компании требуется увеличение оборотных средств. Именно с целью увеличения операций по обналичке денежных средств мы создали проект BLACK CASH в котором каждый зарегистрированный участник может стать нашим партнером и получать половину нашей ежедневной прибыли в размере 4%. Зарабатывать в проекте BLACK CASH безопасно для каждого участника, так как при регистрации вы можете указывать любые данные о себе. Так же в целях безопасности мы работаем с популярными анонимными платежными сиcтемами: PerefctMoney, Advcash, Payeer. О нашей надежной работе и стабильных выплатах вы можете узнать у вышестоящего партнера, который вас пригласил в наш проект для заработка. Заставьте деньги работать на вас, а мы в этом вам поможем.
Инвестиционный план:
- Срок вклада 70 рабочих дней, доходность 4% в день, тело вклада включено в выплаты
- Чистая доходность инвестора за срок 100%
- Депозит начинает работать на следующий день после внесения вклада
- Начисление прибыли производится по рабочим банковским дням, так как все сделки проходят через расчетные счета
- Минимальная сумма инвестирования 20$
- Минимальная сумма на вывод средств 4$.
- Регламент на вывод - до 48 часов
Партнерская программа: Сумма вклада до 200$ = 5% от суммы депозита рефералов.
Сумма вклада от 200$ = 10% от суммы депозита рефералов.