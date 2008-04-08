Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого вновь обращенного мы даем по 5 поинтов! Секта MMGP.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 410,900 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Black Cash - Black-cash.online

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Инвестиции в интернете с Profvest.com
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:20
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:17
#1
Возращаю потери в ХАЙПах
Премиум
 
Аватар Bona
 
Имя: Илья
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 19.09.2012
Сообщений: 2,996
Благодарностей: 5,446
УГ: 0
КП: 0.180
подарки
награды Спонсор 
Black Cash - Black-cash.online
Я не админ. Тему создаю в информационных целях.
Старт: 16.05.2017



О компании

Цитата:


BLACK CASH — это частный интернет проект в котором каждый участник может получать свою долю прибыли от операций обналичивания денежных средств компаниям. Наш бизнес основан на огромной востребованности компаний с правовой организационной формой ООО (Общество с Ограниченной Ответственностью) к выводу денег с расчетных счетов. Это связано с тем, что юридически все заработанные средства в ООО принадлежат компании, а не ее владельцу. Конечно руководитель фирмы может установить себе и подставным сотрудникам высокую зарплату, но в этом случае государство заберет в виде налогов и отчислений в фонды (пенсионый, страхования) порядка 30% от обналичиваемой суммы. Мы же предлагаем обналичку средств через перечисление на наши расчетные счета по официальным договорам и берем за свои услуги 8%. Наша работа состоит в подборе людей желающих зарегистрировать на себя компанию за вознаграждение, регистрации ООО с постановкой в налоговом органе, подписанием договоров с контрагентами, получением средств в банках партнерах с налаженными связями. Так как количество компаний желающих с нами работать постоянно растет (даже с условием, что начинаем сотрудничество только по рекомендациям от проверенных руководителей) нашей собственной компании требуется увеличение оборотных средств. Именно с целью увеличения операций по обналичке денежных средств мы создали проект BLACK CASH в котором каждый зарегистрированный участник может стать нашим партнером и получать половину нашей ежедневной прибыли в размере 4%. Зарабатывать в проекте BLACK CASH безопасно для каждого участника, так как при регистрации вы можете указывать любые данные о себе. Так же в целях безопасности мы работаем с популярными анонимными платежными сиcтемами: PerefctMoney, Advcash, Payeer. О нашей надежной работе и стабильных выплатах вы можете узнать у вышестоящего партнера, который вас пригласил в наш проект для заработка. Заставьте деньги работать на вас, а мы в этом вам поможем.

Инвестиционный план:

- Срок вклада 70 рабочих дней, доходность 4% в день, тело вклада включено в выплаты
- Чистая доходность инвестора за срок 100%
- Депозит начинает работать на следующий день после внесения вклада
- Начисление прибыли производится по рабочим банковским дням, так как все сделки проходят через расчетные счета
- Минимальная сумма инвестирования 20$
- Минимальная сумма на вывод средств 4$.
- Регламент на вывод - до 48 часов




Партнерская программа: Сумма вклада до 200$ = 5% от суммы депозита рефералов.
Сумма вклада от 200$ = 10% от суммы депозита рефералов.

Доступна опция авторефбека.




Техчасть проекта:

- Лицензия Н-скрипта;
- Хостинг stormwall;
- Ddos защита;
- SSL stormwall;


Платежные системы: Perfect Money, Payeer, Advanced Cash.




Ознакомиться с проектом и зарегистрироваться >>>

Рефбек Вы можете заказать здесь >>>


Добавили проект на портал в VIP формате:

__________________
Profit-Hunters.biz - "Защита вкладов": ВОЗВРАЩАЮ ПОТЕРИ В ХАЙПАХ! $ Мой скайп - ДОБАВИТЬСЯ! Остерегайтесь мошенников! $ EV SSL (ГРИНБАР) ВСЕГО ЗА 249$!
BestHyips.biz: - Сделаем Вам лучший HYIP! $$$ Coverddos.com: - Качественные хостинг и домены! Анонимность и 100% защита от DDoS/абуз
Bona на форуме  
Старый Сегодня, 16:37
#2
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Красноярск
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 25.02.2011
Сообщений: 14,167
Благодарностей: 17,357
УГ: 5
КП: 0.267
награды Нострадамус Волшебный горшочек 
Re: Black Cash - Black-cash.online
Цитата:
Сообщение от Bona Посмотреть сообщение
- Срок вклада 70 рабочих дней, доходность 4% в день, тело вклада включено в выплаты
- Чистая доходность инвестора за срок 100%
Что-то арифметика не очень понятна. Или 4% на 50 дней или около 3% на70 дней. Ну или доходность 180% за 70 рабочих дней.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Куда инвестируют лучшие хайп блогеры?Узнай! I Только у Ларисы стабильные проекты
Отбор лучших инвестиционных проектов здесь - e-invest.biz!
MYHYIPS.NET - Профессиональный монитор!
putoran вне форума  
Старый Сегодня, 16:42
#3
Мастер
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.08.2015
Сообщений: 4,752
Благодарностей: 1,441
УГ: 1
КП: 0.162
подарки
Re: Black Cash - Black-cash.online
Админ намекает на вклады по 100$, что бы можно было выводить каждый день...
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

WORLD OF HYIPS-лучшие хайпы здесь!.BisuPro.com - ежедневная раздача бонусов.
Только у Ларисы стабильные инвест проекты, присоединяйтесь :) Инвестирую с MONHYIP - лучший рефбек
Rbk7 на форуме  
Старый Сегодня, 16:43
#4
MAFIA.ONE
Премиум
 
Аватар Svunter
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 28.12.2015
Сообщений: 5,009
Благодарностей: 829
УГ: 9
КП: 0.076
Re: Black Cash - Black-cash.online
Мне нравиться, не обычно Вот только больше на МЛМ похоже или на економ. игру, если не влазить в детали
__________________
Mafia.one - Блог крестного отца. Успешные инвестиции в HYIP и FOREX. ПОВЫШЕННЫЙ РЕФБЕК. СТРАХУЕМ ОТ ПОТЕРЬ В ХАЙПАХ
РАЗДАЕМ ДЕНЬГИ в Telegram канале!
Svunter на форуме  
Старый Сегодня, 16:52
#5
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Возраст: 41
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.05.2012
Сообщений: 12,189
Благодарностей: 12,029
УГ: 38
КП: 0.195
подарки
награды Нострадамус 
Re: Black Cash - Black-cash.online
Цитата:
Сообщение от Rbk7 Посмотреть сообщение
Админ намекает на вклады по 100$
а лучше выше 200$ :

Цитата:
Сообщение от Bona Посмотреть сообщение
Партнерская программа: Сумма вклада до 200$ = 5% от суммы депозита рефералов.
Сумма вклада от 200$ = 10% от суммы депозита рефералов.
под лозунгом админко прет - ловись рыбка по-крупней и жирней.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Страхование вкладов, уроки инвестирования и многое другое…
NEWHYIP - хайп новости, авторские обзоры, лучший RCB в сети
visokP на форуме  
Старый Сегодня, 17:07
#6
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Харьков
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 02.06.2010
Сообщений: 25,569
Благодарностей: 13,006
УГ: 27
КП: 0.331
подарки
награды Нострадамус Волшебный горшочек 
Re: Black Cash - Black-cash.online
Цитата:
Сообщение от putoran Посмотреть сообщение
Что-то арифметика не очень понятна. Или 4% на 50 дней или около 3% на70 дней. Ну или доходность 180% за 70 рабочих дней.
4% на 50 рабочих дней так вроде... админко замудрил с описанием
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

NEWHYIP - хайп новости, качественные обзоры, лучший RCB в сети
Вмечте (new Elevrus) Рефбэк 120% + бонусы $$
Vovan356 на форуме  
Старый Сегодня, 17:18
#7
HDS
Мастер
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Возраст: 34
Адрес: Украина
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.05.2013
Сообщений: 4,970
Благодарностей: 4,603
УГ: 3
КП: 0.005
Re: Black Cash - Black-cash.online
да и минималка на вывод зачем такая
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

TRAPPER-INVEST.COM-Независимый блог об инвестициях и криптовалютах,рефбеки партнерам
NEWHYIP-качественные обзоры, лучший RCB в сети|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек!
HyipClub.Club- Максимальный Рефбэк На Рынке!!! RCB - 5000%-HyipClub.Club
HDS на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:20
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
new-cash.org - Black New-Cach xShagrat Список проблемных/неактивных/закрытых программ 21 29.11.2012 16:05
Online Cash - on-cash.biz zigzug Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 11 08.04.2008 06:19

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Alex356
Украинским банкам запретили расчеты с российскими платежными системами
От Alex356 в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватара нет
PeopleProfit-people-profits.com
От Angelina в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Zenit
Турнир "Лига чемпионов. Сезон №2". Календарь матчей и ставки
От Zenit в разделе «Архив: Конкурсы по ставкам на спорт»
Аватар Alex356
НБУ выводит с рынка "Грин банк" за отмывание доходов
От Alex356 в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар Satyr
Wmzrabora.msk.ru
От Satyr в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Киберсант-Матрица - апгрейд+бесплатная
От gruver в разделе «Бизнес-Литература»
.     
Пользователей
410,900
Тем
469,787
Сообщений
11,611,694

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube